23 декабря 2023
22 декабря 2023

В ГИБДД предупредили жителей ХМАО об опасности на трассах

ГИБДД: в Советском районе ХМАО опасно выезжать на трассу из-за ледяного дождя
© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
На территории Советского района выпал ледяной дождь Фото:

В Советском районе ХМАО выпали осадки в виде ледяного дождя, что осложнило дорожную обстановку. В Госавтоинспекции просят жителей отказаться от дальних поездок из-за риска ДТП.

«Госавтоинспекция предупреждает о выпадении ледяного дождя. Водителям следует отказаться от дальних поездок. На дорогах в такую погоду снижается видимость, асфальт становится скользким, что провоцирует аварии», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Особенно аккуратными водителей просят быть на трассах Ивдель — граница ХМАО и Серов — Североуральск — Ивдель. Автолюбителям необходимо избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим.

Несколькими днями ранее в Советском районе вводилось скоростное ограничение на стокилометровом отрезке автодороги Ханты-Мансийск — Талинка. Водителям не разрешалось ехать со скоростью выше 70 километров в час из-за плохой видимости на дороге.

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В Советском районе ХМАО выпали осадки в виде ледяного дождя, что осложнило дорожную обстановку. В Госавтоинспекции просят жителей отказаться от дальних поездок из-за риска ДТП. «Госавтоинспекция предупреждает о выпадении ледяного дождя. Водителям следует отказаться от дальних поездок. На дорогах в такую погоду снижается видимость, асфальт становится скользким, что провоцирует аварии», — сообщается в telegram-канале ведомства. Особенно аккуратными водителей просят быть на трассах Ивдель — граница ХМАО и Серов — Североуральск — Ивдель. Автолюбителям необходимо избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим. Несколькими днями ранее в Советском районе вводилось скоростное ограничение на стокилометровом отрезке автодороги Ханты-Мансийск — Талинка. Водителям не разрешалось ехать со скоростью выше 70 километров в час из-за плохой видимости на дороге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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