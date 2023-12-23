В ГИБДД предупредили жителей ХМАО об опасности на трассах

ГИБДД: в Советском районе ХМАО опасно выезжать на трассу из-за ледяного дождя

24 декабря 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

На территории Советского района выпал ледяной дождь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Советском районе ХМАО выпали осадки в виде ледяного дождя, что осложнило дорожную обстановку. В Госавтоинспекции просят жителей отказаться от дальних поездок из-за риска ДТП. «Госавтоинспекция предупреждает о выпадении ледяного дождя. Водителям следует отказаться от дальних поездок. На дорогах в такую погоду снижается видимость, асфальт становится скользким, что провоцирует аварии», — сообщается в telegram-канале ведомства. Особенно аккуратными водителей просят быть на трассах Ивдель — граница ХМАО и Серов — Североуральск — Ивдель. Автолюбителям необходимо избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим. Несколькими днями ранее в Советском районе вводилось скоростное ограничение на стокилометровом отрезке автодороги Ханты-Мансийск — Талинка. Водителям не разрешалось ехать со скоростью выше 70 километров в час из-за плохой видимости на дороге.

В Советском районе ХМАО выпали осадки в виде ледяного дождя, что осложнило дорожную обстановку. В Госавтоинспекции просят жителей отказаться от дальних поездок из-за риска ДТП. «Госавтоинспекция предупреждает о выпадении ледяного дождя. Водителям следует отказаться от дальних поездок. На дорогах в такую погоду снижается видимость, асфальт становится скользким, что провоцирует аварии», — сообщается в telegram-канале ведомства. Особенно аккуратными водителей просят быть на трассах Ивдель — граница ХМАО и Серов — Североуральск — Ивдель. Автолюбителям необходимо избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим. Несколькими днями ранее в Советском районе вводилось скоростное ограничение на стокилометровом отрезке автодороги Ханты-Мансийск — Талинка. Водителям не разрешалось ехать со скоростью выше 70 километров в час из-за плохой видимости на дороге.