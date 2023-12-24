В Госдуме предложили возмещать ущерб за плохие дороги

Депутат Госдумы подготовил законопроект о возмещении ущерба за плохие дороги

25 декабря 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Вместо пострадавшего взысканием компенсации будет заниматься страховая компания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава комитета по социальной политике Государственной думы России Ярослав Нилов из фракции ЛДПР подготовил законопроект, по которому граждане смогут получить компенсацию за ущерб, полученный в результате действий органов власти, отвечающих за дороги. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале. «Потерпевший вправе предъявить страховщику, застраховавшему гражданскую ответственность потерпевшего, требование о возмещении вреда, причиненного его жизни, здоровью или имуществу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и организаций коммунального комплекса», — говорится в тексте законопроекта, опубликованном Ярославом Ниловым. Компенсацию можно будет получить через заявление страховщику о страховом или прямом возмещении убытков. Если инициативу подержат, то вместо пострадавшего, заключившего договор, взыскивать компенсацию с органов местного самоуправления и комунальщиков будет страховая компания. Изменения коснутся закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль предложил перестать штрафовать за единичный или случайный неоплаченный проезд по платной трассе, передает НСН. По данным Ространснадзора, в 2023 году за подобное нарушение россияне заплатили более миллиона штрафов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава комитета по социальной политике Государственной думы России Ярослав Нилов из фракции ЛДПР подготовил законопроект, по которому граждане смогут получить компенсацию за ущерб, полученный в результате действий органов власти, отвечающих за дороги. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале. «Потерпевший вправе предъявить страховщику, застраховавшему гражданскую ответственность потерпевшего, требование о возмещении вреда, причиненного его жизни, здоровью или имуществу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и организаций коммунального комплекса», — говорится в тексте законопроекта, опубликованном Ярославом Ниловым. Компенсацию можно будет получить через заявление страховщику о страховом или прямом возмещении убытков. Если инициативу подержат, то вместо пострадавшего, заключившего договор, взыскивать компенсацию с органов местного самоуправления и комунальщиков будет страховая компания. Изменения коснутся закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль предложил перестать штрафовать за единичный или случайный неоплаченный проезд по платной трассе, передает НСН. По данным Ространснадзора, в 2023 году за подобное нарушение россияне заплатили более миллиона штрафов.