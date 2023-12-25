25 декабря 2023

Пермяки отсудили у подрядчика 1 млн за лопнувший шланг унитаза

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , денежные купюры, тысяча рублей, деньги
Эксперты оценили ущерб жилью и имуществу на 920 тысяч рублей Фото:

Жители Перми отсудили у застройщика своей квартиры более 1 миллиона рублей из-за лопнувшего шланга-подводки к унитазу. В результате прорыва затопило всю квартиру, был нанесен значительный ущерб имуществу жильцов, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда.

«Решением Мотовилихинского районного суда Перми со специализированного застройщика в пользу истцов взысканы убытки в размере 974 471 рублей, компенсация морального вреда по 25 000 рублей», — говорится в решении. Также ответчик должен заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Из-за прорыва шланга квартиру истцов затопило полностью, даже кухню и детскую комнату. В жилье была сильно повреждена большая часть имущества, в том числе стены, полы, плинтуса, шесть пар обуви, дверь, пылесос, посудомоечная машина, компьютер и другая бытовая техника, шкаф, вся мебель. Независимые эксперты насчитали ущерб на 920 тысяч рублей и выяснили, что причина прорыва кроется в производственном дефекте. Застройщик подал апелляционную жалобу с требованием отменить решение суда. Он указал, что экспертиза неверно нашла причину прорыва шланга, однако суд жалобу отклонил.

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Жители Перми отсудили у застройщика своей квартиры более 1 миллиона рублей из-за лопнувшего шланга-подводки к унитазу. В результате прорыва затопило всю квартиру, был нанесен значительный ущерб имуществу жильцов, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда. «Решением Мотовилихинского районного суда Перми со специализированного застройщика в пользу истцов взысканы убытки в размере 974 471 рублей, компенсация морального вреда по 25 000 рублей», — говорится в решении. Также ответчик должен заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Из-за прорыва шланга квартиру истцов затопило полностью, даже кухню и детскую комнату. В жилье была сильно повреждена большая часть имущества, в том числе стены, полы, плинтуса, шесть пар обуви, дверь, пылесос, посудомоечная машина, компьютер и другая бытовая техника, шкаф, вся мебель. Независимые эксперты насчитали ущерб на 920 тысяч рублей и выяснили, что причина прорыва кроется в производственном дефекте. Застройщик подал апелляционную жалобу с требованием отменить решение суда. Он указал, что экспертиза неверно нашла причину прорыва шланга, однако суд жалобу отклонил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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