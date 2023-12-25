Пермяки отсудили у подрядчика 1 млн за лопнувший шланг унитаза

Жители Перми отсудили у застройщика своей квартиры более 1 миллиона рублей из-за лопнувшего шланга-подводки к унитазу. В результате прорыва затопило всю квартиру, был нанесен значительный ущерб имуществу жильцов, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда.
«Решением Мотовилихинского районного суда Перми со специализированного застройщика в пользу истцов взысканы убытки в размере 974 471 рублей, компенсация морального вреда по 25 000 рублей», — говорится в решении. Также ответчик должен заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
Из-за прорыва шланга квартиру истцов затопило полностью, даже кухню и детскую комнату. В жилье была сильно повреждена большая часть имущества, в том числе стены, полы, плинтуса, шесть пар обуви, дверь, пылесос, посудомоечная машина, компьютер и другая бытовая техника, шкаф, вся мебель. Независимые эксперты насчитали ущерб на 920 тысяч рублей и выяснили, что причина прорыва кроется в производственном дефекте. Застройщик подал апелляционную жалобу с требованием отменить решение суда. Он указал, что экспертиза неверно нашла причину прорыва шланга, однако суд жалобу отклонил.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.