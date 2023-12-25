В ХМАО начался передел бизнес-активов убитого депутата окружной думы Колодича

26 декабря 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Интересанты пытаются завладеть коммунальным бизнесом покойного Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ХМАО начался передел бизнес-активов убитого депутата окружной думы Александра Колодича. Об этом URA.RU сообщил источник из окружного политического истеблишмента. По данным источника, лакомым куском стала скандальная УК «Диалог», которую связывают с рейдерскими захватами домов в Нижневартовске. УК подверглась пиар-атаке: в соцсетях распространили видео канала «Прекрасная Россия», в котором покойного Колодича назвали работорговцем, а его убийцу пытались представить жертвой обстоятельств. «В 2021 году авторы канала обвиняли политэлиту ХМАО в нетрадиционных сексуальных связях. Сейчас ими воспользовались новые интересанты — руководство частных УК, которые планируют благодаря шумихе перетянуть дома „Диалога“ в свой жилой фонд», — сообщает инсайдер. Данную информацию корреспонденту URA.RU подтвердили несколько источников. Стало известно, что съемки проходили осенью, и в них участвовали жители домов, которые попали в жилой фонд диалога. Директор УК Виктория Абрагимова пообещала прокомментировать ситуацию позже. Ранее URA.RU сообщало, что в Москве нашли труп депутата из ХМАО Колодича. Труп был обнаружен в подвале загородного дома народного избранника. Главным подозреваемым стал помощник по дому Али Расулов.

В ХМАО начался передел бизнес-активов убитого депутата окружной думы Александра Колодича. Об этом URA.RU сообщил источник из окружного политического истеблишмента. По данным источника, лакомым куском стала скандальная УК «Диалог», которую связывают с рейдерскими захватами домов в Нижневартовске. УК подверглась пиар-атаке: в соцсетях распространили видео канала «Прекрасная Россия», в котором покойного Колодича назвали работорговцем, а его убийцу пытались представить жертвой обстоятельств. «В 2021 году авторы канала обвиняли политэлиту ХМАО в нетрадиционных сексуальных связях. Сейчас ими воспользовались новые интересанты — руководство частных УК, которые планируют благодаря шумихе перетянуть дома „Диалога“ в свой жилой фонд», — сообщает инсайдер. Данную информацию корреспонденту URA.RU подтвердили несколько источников. Стало известно, что съемки проходили осенью, и в них участвовали жители домов, которые попали в жилой фонд диалога. Директор УК Виктория Абрагимова пообещала прокомментировать ситуацию позже. Ранее URA.RU сообщало, что в Москве нашли труп депутата из ХМАО Колодича. Труп был обнаружен в подвале загородного дома народного избранника. Главным подозреваемым стал помощник по дому Али Расулов.