25 декабря 2023

В ХМАО начался передел бизнес-активов убитого депутата окружной думы Колодича

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг о отмене выборов губернатора. Ханты-Мансийск, колодич александр
Интересанты пытаются завладеть коммунальным бизнесом покойного Фото:

В ХМАО начался передел бизнес-активов убитого депутата окружной думы Александра Колодича. Об этом URA.RU сообщил источник из окружного политического истеблишмента.

По данным источника, лакомым куском стала скандальная УК «Диалог», которую связывают с рейдерскими захватами домов в Нижневартовске. УК подверглась пиар-атаке: в соцсетях распространили видео канала «Прекрасная Россия», в котором покойного Колодича назвали работорговцем, а его убийцу пытались представить жертвой обстоятельств. «В 2021 году авторы канала обвиняли политэлиту ХМАО в нетрадиционных сексуальных связях. Сейчас ими воспользовались новые интересанты — руководство частных УК, которые планируют благодаря шумихе перетянуть дома „Диалога“ в свой жилой фонд», — сообщает инсайдер.

Данную информацию корреспонденту URA.RU подтвердили несколько источников. Стало известно, что съемки проходили осенью, и в них участвовали жители домов, которые попали в жилой фонд диалога. Директор УК Виктория Абрагимова пообещала прокомментировать ситуацию позже.

Ранее URA.RU сообщало, что в Москве нашли труп депутата из ХМАО Колодича. Труп был обнаружен в подвале загородного дома народного избранника. Главным подозреваемым стал помощник по дому Али Расулов.

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В ХМАО начался передел бизнес-активов убитого депутата окружной думы Александра Колодича. Об этом URA.RU сообщил источник из окружного политического истеблишмента. По данным источника, лакомым куском стала скандальная УК «Диалог», которую связывают с рейдерскими захватами домов в Нижневартовске. УК подверглась пиар-атаке: в соцсетях распространили видео канала «Прекрасная Россия», в котором покойного Колодича назвали работорговцем, а его убийцу пытались представить жертвой обстоятельств. «В 2021 году авторы канала обвиняли политэлиту ХМАО в нетрадиционных сексуальных связях. Сейчас ими воспользовались новые интересанты — руководство частных УК, которые планируют благодаря шумихе перетянуть дома „Диалога“ в свой жилой фонд», — сообщает инсайдер. Данную информацию корреспонденту URA.RU подтвердили несколько источников. Стало известно, что съемки проходили осенью, и в них участвовали жители домов, которые попали в жилой фонд диалога. Директор УК Виктория Абрагимова пообещала прокомментировать ситуацию позже. Ранее URA.RU сообщало, что в Москве нашли труп депутата из ХМАО Колодича. Труп был обнаружен в подвале загородного дома народного избранника. Главным подозреваемым стал помощник по дому Али Расулов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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