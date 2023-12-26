Челябинская ГИБДД изменит график работы в новогодние выходные

27 декабря 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Регистрационные подразделения ГИБДД будут работать 3, 4 и 5 января Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области регистрационные подразделения Госавтоинспекции изменят свой график работы в новогодние праздники. Об этом URA.RU сообщили 27 декабря в пресс-службе ведомства. «Регистрация транспортных средств и выдача водительских удостоверений будет осуществляться в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции 3, 4 и 5 января. С 9 января — в обычном режиме. 31 декабря, 1, 2, 6, 7 и 8 января — выходные дни», — уточнили в пресс-службе. Также эти государственные услуги можно получить во 2-м отделении МРЭО в МФЦ по Университетской набережной. Но в период с 31 декабря по 8 января 2024 года там выходные. В ведомстве также напоминают, что при себе нужно иметь все необходимые документы. В новогодние каникулы также изменится график работы Почты России. Отделения будут закрыты всего три дня.

В Челябинской области регистрационные подразделения Госавтоинспекции изменят свой график работы в новогодние праздники. Об этом URA.RU сообщили 27 декабря в пресс-службе ведомства. «Регистрация транспортных средств и выдача водительских удостоверений будет осуществляться в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции 3, 4 и 5 января. С 9 января — в обычном режиме. 31 декабря, 1, 2, 6, 7 и 8 января — выходные дни», — уточнили в пресс-службе. Также эти государственные услуги можно получить во 2-м отделении МРЭО в МФЦ по Университетской набережной. Но в период с 31 декабря по 8 января 2024 года там выходные. В ведомстве также напоминают, что при себе нужно иметь все необходимые документы. В новогодние каникулы также изменится график работы Почты России. Отделения будут закрыты всего три дня.