26 декабря 2023

Челябинская ГИБДД изменит график работы в новогодние выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, прием граждан, окно регистрации, РЭО ГИБДД
Регистрационные подразделения ГИБДД будут работать 3, 4 и 5 января Фото:

В Челябинской области регистрационные подразделения Госавтоинспекции изменят свой график работы в новогодние праздники. Об этом URA.RU сообщили 27 декабря в пресс-службе ведомства.

«Регистрация транспортных средств и выдача водительских удостоверений будет осуществляться в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции 3, 4 и 5 января. С 9 января — в обычном режиме. 31 декабря, 1, 2, 6, 7 и 8 января — выходные дни», — уточнили в пресс-службе.

Также эти государственные услуги можно получить во 2-м отделении МРЭО в МФЦ по Университетской набережной. Но в период с 31 декабря по 8 января 2024 года там выходные. В ведомстве также напоминают, что при себе нужно иметь все необходимые документы.

В новогодние каникулы также изменится график работы Почты России. Отделения будут закрыты всего три дня.

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В Челябинской области регистрационные подразделения Госавтоинспекции изменят свой график работы в новогодние праздники. Об этом URA.RU сообщили 27 декабря в пресс-службе ведомства. «Регистрация транспортных средств и выдача водительских удостоверений будет осуществляться в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции 3, 4 и 5 января. С 9 января — в обычном режиме. 31 декабря, 1, 2, 6, 7 и 8 января — выходные дни», — уточнили в пресс-службе. Также эти государственные услуги можно получить во 2-м отделении МРЭО в МФЦ по Университетской набережной. Но в период с 31 декабря по 8 января 2024 года там выходные. В ведомстве также напоминают, что при себе нужно иметь все необходимые документы. В новогодние каникулы также изменится график работы Почты России. Отделения будут закрыты всего три дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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