ФСИН отправила пермского банковского вора на курсы самообладания

29 декабря 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

Пермяка обязали ежедневно отмечаться у инспектора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ГУ ФСИН по Пермскому краю через суд принудило осужденного за кражу денег с банковского счета пойти к психологу и пройти курс по развитию самоконтроля. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Возложить на осужденного дополнительные обязанности: обратиться к психологу ОПО ФКУ ГУФСИН России по Пермскому краю на консультацию, в случае необходимости — пройти курс коррекционных тематических занятий по развитию самоконтроля и самообладания, направленных на формирование законопослушного поведения», — говорится в решении. Осужденному необходимо это сделать в течение месяца со дня вступления решения в законную силу. Ответчик ранее был осужден за кражу средств с чужого банковского счета, суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно с тремя годами испытательного срока. Пермяк должен был регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции для отчета о своем поведении. Однако он нарушил это правило, а позже оправдывался, что уехал на работу в соседний город. Тогда руководство ФСИН обратилось в суд, чтобы научить осужденного законопослушному поведению.

ГУ ФСИН по Пермскому краю через суд принудило осужденного за кражу денег с банковского счета пойти к психологу и пройти курс по развитию самоконтроля. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Возложить на осужденного дополнительные обязанности: обратиться к психологу ОПО ФКУ ГУФСИН России по Пермскому краю на консультацию, в случае необходимости — пройти курс коррекционных тематических занятий по развитию самоконтроля и самообладания, направленных на формирование законопослушного поведения», — говорится в решении. Осужденному необходимо это сделать в течение месяца со дня вступления решения в законную силу. Ответчик ранее был осужден за кражу средств с чужого банковского счета, суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно с тремя годами испытательного срока. Пермяк должен был регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции для отчета о своем поведении. Однако он нарушил это правило, а позже оправдывался, что уехал на работу в соседний город. Тогда руководство ФСИН обратилось в суд, чтобы научить осужденного законопослушному поведению.