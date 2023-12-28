28 декабря 2023

ФСИН отправила пермского банковского вора на курсы самообладания

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Судебное заседание по уголовному делу Сироджова Мухридина. Кетово. Курган, уголовное дело, тюремщик, прокурор, приговор, колония, судебное заседание, личное дело, сотрудник фсин, прокурор
Пермяка обязали ежедневно отмечаться у инспектора Фото:

ГУ ФСИН по Пермскому краю через суд принудило осужденного за кражу денег с банковского счета пойти к психологу и пройти курс по развитию самоконтроля. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда.

«Возложить на осужденного дополнительные обязанности: обратиться к психологу ОПО ФКУ ГУФСИН России по Пермскому краю на консультацию, в случае необходимости — пройти курс коррекционных тематических занятий по развитию самоконтроля и самообладания, направленных на формирование законопослушного поведения», — говорится в решении. Осужденному необходимо это сделать в течение месяца со дня вступления решения в законную силу.

Ответчик ранее был осужден за кражу средств с чужого банковского счета, суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно с тремя годами испытательного срока. Пермяк должен был регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции для отчета о своем поведении. Однако он нарушил это правило, а позже оправдывался, что уехал на работу в соседний город. Тогда руководство ФСИН обратилось в суд, чтобы научить осужденного законопослушному поведению.

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ГУ ФСИН по Пермскому краю через суд принудило осужденного за кражу денег с банковского счета пойти к психологу и пройти курс по развитию самоконтроля. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Возложить на осужденного дополнительные обязанности: обратиться к психологу ОПО ФКУ ГУФСИН России по Пермскому краю на консультацию, в случае необходимости — пройти курс коррекционных тематических занятий по развитию самоконтроля и самообладания, направленных на формирование законопослушного поведения», — говорится в решении. Осужденному необходимо это сделать в течение месяца со дня вступления решения в законную силу. Ответчик ранее был осужден за кражу средств с чужого банковского счета, суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно с тремя годами испытательного срока. Пермяк должен был регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции для отчета о своем поведении. Однако он нарушил это правило, а позже оправдывался, что уехал на работу в соседний город. Тогда руководство ФСИН обратилось в суд, чтобы научить осужденного законопослушному поведению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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