28 декабря 2023

Пермское ГУФСИН раскрыло, чем накормит осужденных в Новый год. Фото

Осужденным в Пермском крае в Новый год подадут жаркое, плов и «Оливье»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ресторан "Ташкент". Екатеринбург, плов
В плановом меню исправительных колоний в Новый год значится плов Фото:

В Пермском крае исправительные колонии и СИЗО приготовят разнообразные блюда для осужденных и подследственных в новогодние праздники. В плановом меню — плов, азу, жаркое, а также различные холодные закуски и салаты, в том числе, неизменный атрибут новогоднего стола — салат «Оливье». Об этом URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Прикамью.

«Для подозреваемых, обвиняемых и осужденных на обед приготовят жаркое по-домашнему, плов с мясом говядины, азу с овощным гарниром, пюре картофельное с гуляшом, котлеты и тефтели мясные. Также в меню [присутствуют] борщ, рассольник „Ленинградский“, запеченная рыба путассу с гарниром из картофеля, салаты „Оливье“, „Винегрет“, „Столичный“. „Новогоднее“ меню в каждом учреждении совместно составляют начальник отдела интендантского и хозяйственного обеспечения и начальник столовой», — рассказали агентству в ведомстве.

URA.RU рассказывало, что в исправительных учреждениях осужденные самостоятельно могут приобрести различные продукты к празднику в ведомственных магазинах ГУФСИН. Им доступны икра, мидии бекон, ананасы и другие продукты.

Повара в исправительных колониях накормят осужденных в новогодние праздники рассольником и пловом
Повара в исправительных колониях накормят осужденных в новогодние праздники рассольником и пловом

В праздничном меню присутствует и жаркое из говядины
В праздничном меню присутствует и жаркое из говядины

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае исправительные колонии и СИЗО приготовят разнообразные блюда для осужденных и подследственных в новогодние праздники. В плановом меню — плов, азу, жаркое, а также различные холодные закуски и салаты, в том числе, неизменный атрибут новогоднего стола — салат «Оливье». Об этом URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Прикамью. «Для подозреваемых, обвиняемых и осужденных на обед приготовят жаркое по-домашнему, плов с мясом говядины, азу с овощным гарниром, пюре картофельное с гуляшом, котлеты и тефтели мясные. Также в меню [присутствуют] борщ, рассольник „Ленинградский“, запеченная рыба путассу с гарниром из картофеля, салаты „Оливье“, „Винегрет“, „Столичный“. „Новогоднее“ меню в каждом учреждении совместно составляют начальник отдела интендантского и хозяйственного обеспечения и начальник столовой», — рассказали агентству в ведомстве. URA.RU рассказывало, что в исправительных учреждениях осужденные самостоятельно могут приобрести различные продукты к празднику в ведомственных магазинах ГУФСИН. Им доступны икра, мидии бекон, ананасы и другие продукты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...