Осужденным в Пермском крае в Новый год подадут жаркое, плов и «Оливье»

В плановом меню исправительных колоний в Новый год значится плов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае исправительные колонии и СИЗО приготовят разнообразные блюда для осужденных и подследственных в новогодние праздники. В плановом меню — плов, азу, жаркое, а также различные холодные закуски и салаты, в том числе, неизменный атрибут новогоднего стола — салат «Оливье». Об этом URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Прикамью.

«Для подозреваемых, обвиняемых и осужденных на обед приготовят жаркое по-домашнему, плов с мясом говядины, азу с овощным гарниром, пюре картофельное с гуляшом, котлеты и тефтели мясные. Также в меню [присутствуют] борщ, рассольник „Ленинградский“, запеченная рыба путассу с гарниром из картофеля, салаты „Оливье“, „Винегрет“, „Столичный“. „Новогоднее“ меню в каждом учреждении совместно составляют начальник отдела интендантского и хозяйственного обеспечения и начальник столовой», — рассказали агентству в ведомстве.

URA.RU рассказывало, что в исправительных учреждениях осужденные самостоятельно могут приобрести различные продукты к празднику в ведомственных магазинах ГУФСИН. Им доступны икра, мидии бекон, ананасы и другие продукты.

Повара в исправительных колониях накормят осужденных в новогодние праздники рассольником и пловом Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Пермскому краю