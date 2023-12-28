Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели ребенка в больнице Пермского края

29 декабря 2023 в 23:57 Размер текста - 17 +

Родители умершего ребенка потребовали компенсацию в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о результатах расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в одной из больниц Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о результатах расследования уголовного дела и основаниях принятия процессуального решения. В СМИ сообщается, что родители четырехлетнего ребенка, умершего в больнице в Пермском крае, обратились в суд с целью установить виновных в смерти малыша и получить материальную компенсацию», — написано в ведомственном telegram-канале. Четырехлетнего мальчика доставили в больницу Чернушки с болью в животе. Врачи поставили ребенку диагноз «аппендицит» и определили на операцию. Через несколько часов после процедуры мальчик умер. По факту произошедшего силовики возбудили уголовное дело. Родители погибшего ребенка обратились в суд.

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о результатах расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в одной из больниц Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о результатах расследования уголовного дела и основаниях принятия процессуального решения. В СМИ сообщается, что родители четырехлетнего ребенка, умершего в больнице в Пермском крае, обратились в суд с целью установить виновных в смерти малыша и получить материальную компенсацию», — написано в ведомственном telegram-канале. Четырехлетнего мальчика доставили в больницу Чернушки с болью в животе. Врачи поставили ребенку диагноз «аппендицит» и определили на операцию. Через несколько часов после процедуры мальчик умер. По факту произошедшего силовики возбудили уголовное дело. Родители погибшего ребенка обратились в суд.