Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели ребенка в больнице Пермского края

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о результатах расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в одной из больниц Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о результатах расследования уголовного дела и основаниях принятия процессуального решения. В СМИ сообщается, что родители четырехлетнего ребенка, умершего в больнице в Пермском крае, обратились в суд с целью установить виновных в смерти малыша и получить материальную компенсацию», — написано в ведомственном telegram-канале.
Четырехлетнего мальчика доставили в больницу Чернушки с болью в животе. Врачи поставили ребенку диагноз «аппендицит» и определили на операцию. Через несколько часов после процедуры мальчик умер. По факту произошедшего силовики возбудили уголовное дело. Родители погибшего ребенка обратились в суд.
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