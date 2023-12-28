28 декабря 2023

Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели ребенка в больнице Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Родители умершего ребенка потребовали компенсацию в суде Фото:

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о результатах расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в одной из больниц Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о результатах расследования уголовного дела и основаниях принятия процессуального решения. В СМИ сообщается, что родители четырехлетнего ребенка, умершего в больнице в Пермском крае, обратились в суд с целью установить виновных в смерти малыша и получить материальную компенсацию», — написано в ведомственном telegram-канале.

Четырехлетнего мальчика доставили в больницу Чернушки с болью в животе. Врачи поставили ребенку диагноз «аппендицит» и определили на операцию. Через несколько часов после процедуры мальчик умер. По факту произошедшего силовики возбудили уголовное дело. Родители погибшего ребенка обратились в суд.

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Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о результатах расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в одной из больниц Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о результатах расследования уголовного дела и основаниях принятия процессуального решения. В СМИ сообщается, что родители четырехлетнего ребенка, умершего в больнице в Пермском крае, обратились в суд с целью установить виновных в смерти малыша и получить материальную компенсацию», — написано в ведомственном telegram-канале. Четырехлетнего мальчика доставили в больницу Чернушки с болью в животе. Врачи поставили ребенку диагноз «аппендицит» и определили на операцию. Через несколько часов после процедуры мальчик умер. По факту произошедшего силовики возбудили уголовное дело. Родители погибшего ребенка обратились в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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