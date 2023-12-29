29 декабря 2023

«Коммерсант»: депутаты пермского заксобрания лишились годовых премий

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Заседание городской думы. Курган, депутат, телефон, чиновник, интернет, звонок, заседание глав
Депутатов лишили премий после голосования за региональный бюджет Фото:

Депутаты заксобрания Пермского края, которые голосовали против принятия регионального бюджета, лишились годовых премий. Об этом сообщили источники.

«Депутаты заксобрания, работающие в парламенте и голосовавшие против принятия регионального бюджета, не получили годовые премии. Бюджет рассматривался во втором чтении на ноябрьском заседании. Против проголосовали депутаты фракции КПРФ и «Справедливая Россия — За правду», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на источники. Как сообщает издание, эти парламентарии выступали с критикой проекта бюджета при рассмотрении в первом чтении.

Источник URA.RU сообщал, что пермское реготделение «СР-За правду» может лишиться двух мандатов в краевом заксобрании и гордуме Перми. В суд поступило уголовное дело в отношении депутата гордумы Дмитрия Фролова, который обвиняется в фальсификации ЕГРЮЛ и решения общего собрания участников юрлица.

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Депутаты заксобрания Пермского края, которые голосовали против принятия регионального бюджета, лишились годовых премий. Об этом сообщили источники. «Депутаты заксобрания, работающие в парламенте и голосовавшие против принятия регионального бюджета, не получили годовые премии. Бюджет рассматривался во втором чтении на ноябрьском заседании. Против проголосовали депутаты фракции КПРФ и «Справедливая Россия — За правду», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на источники. Как сообщает издание, эти парламентарии выступали с критикой проекта бюджета при рассмотрении в первом чтении. Источник URA.RU сообщал, что пермское реготделение «СР-За правду» может лишиться двух мандатов в краевом заксобрании и гордуме Перми. В суд поступило уголовное дело в отношении депутата гордумы Дмитрия Фролова, который обвиняется в фальсификации ЕГРЮЛ и решения общего собрания участников юрлица.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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