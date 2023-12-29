«Коммерсант»: депутаты пермского заксобрания лишились годовых премий

30 декабря 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Депутатов лишили премий после голосования за региональный бюджет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты заксобрания Пермского края, которые голосовали против принятия регионального бюджета, лишились годовых премий. Об этом сообщили источники. «Депутаты заксобрания, работающие в парламенте и голосовавшие против принятия регионального бюджета, не получили годовые премии. Бюджет рассматривался во втором чтении на ноябрьском заседании. Против проголосовали депутаты фракции КПРФ и «Справедливая Россия — За правду», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на источники. Как сообщает издание, эти парламентарии выступали с критикой проекта бюджета при рассмотрении в первом чтении. Источник URA.RU сообщал, что пермское реготделение «СР-За правду» может лишиться двух мандатов в краевом заксобрании и гордуме Перми. В суд поступило уголовное дело в отношении депутата гордумы Дмитрия Фролова, который обвиняется в фальсификации ЕГРЮЛ и решения общего собрания участников юрлица.

Депутаты заксобрания Пермского края, которые голосовали против принятия регионального бюджета, лишились годовых премий. Об этом сообщили источники. «Депутаты заксобрания, работающие в парламенте и голосовавшие против принятия регионального бюджета, не получили годовые премии. Бюджет рассматривался во втором чтении на ноябрьском заседании. Против проголосовали депутаты фракции КПРФ и «Справедливая Россия — За правду», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на источники. Как сообщает издание, эти парламентарии выступали с критикой проекта бюджета при рассмотрении в первом чтении. Источник URA.RU сообщал, что пермское реготделение «СР-За правду» может лишиться двух мандатов в краевом заксобрании и гордуме Перми. В суд поступило уголовное дело в отношении депутата гордумы Дмитрия Фролова, который обвиняется в фальсификации ЕГРЮЛ и решения общего собрания участников юрлица.