«Коммерсант»: депутаты пермского заксобрания лишились годовых премий

Депутаты заксобрания Пермского края, которые голосовали против принятия регионального бюджета, лишились годовых премий. Об этом сообщили источники.
«Депутаты заксобрания, работающие в парламенте и голосовавшие против принятия регионального бюджета, не получили годовые премии. Бюджет рассматривался во втором чтении на ноябрьском заседании. Против проголосовали депутаты фракции КПРФ и «Справедливая Россия — За правду», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на источники. Как сообщает издание, эти парламентарии выступали с критикой проекта бюджета при рассмотрении в первом чтении.
Источник URA.RU сообщал, что пермское реготделение «СР-За правду» может лишиться двух мандатов в краевом заксобрании и гордуме Перми. В суд поступило уголовное дело в отношении депутата гордумы Дмитрия Фролова, который обвиняется в фальсификации ЕГРЮЛ и решения общего собрания участников юрлица.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.