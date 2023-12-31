В административном здании Полевского из-за фейерверка начался пожар

01 января 2024 в 00:48 Размер текста - 17 +

Пожарные потушили возгорание от фейерверка за 2 минуты (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вечером 31 декабря в Полевском (Свердловская область) из-за запущенного фейерверка в административном здании начался пожар. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание за две минуты, сообщили в ведомстве. «В 22:48 на пульт пожарной охраны Полевского поступило сообщение о возгорании на улице Карла Маркса. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что в результате попадания фейерверка произошло возгорание в помещении административного здания. Возгорание было ликвидировано в течение 2-х минут», — говорится в сообщении в telegram-канале МЧС Свердловской области. Уточняется, что от возгорания никто не пострадал. Площадь пожара составила один квадратный метр. На происшествие выехало три машины спецтехники и семь огнеборцев.

Вечером 31 декабря в Полевском (Свердловская область) из-за запущенного фейерверка в административном здании начался пожар. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание за две минуты, сообщили в ведомстве. «В 22:48 на пульт пожарной охраны Полевского поступило сообщение о возгорании на улице Карла Маркса. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что в результате попадания фейерверка произошло возгорание в помещении административного здания. Возгорание было ликвидировано в течение 2-х минут», — говорится в сообщении в telegram-канале МЧС Свердловской области. Уточняется, что от возгорания никто не пострадал. Площадь пожара составила один квадратный метр. На происшествие выехало три машины спецтехники и семь огнеборцев.