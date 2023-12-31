31 декабря 2023

В административном здании Полевского из-за фейерверка начался пожар

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День города. Челябинск, салют, фейерверк
Пожарные потушили возгорание от фейерверка за 2 минуты (архивное фото) Фото:

Вечером 31 декабря в Полевском (Свердловская область) из-за запущенного фейерверка в административном здании начался пожар. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание за две минуты, сообщили в ведомстве.

«В 22:48 на пульт пожарной охраны Полевского поступило сообщение о возгорании на улице Карла Маркса. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что в результате попадания фейерверка произошло возгорание в помещении административного здания. Возгорание было ликвидировано в течение 2-х минут», — говорится в сообщении в telegram-канале МЧС Свердловской области. Уточняется, что от возгорания никто не пострадал.

Площадь пожара составила один квадратный метр. На происшествие выехало три машины спецтехники и семь огнеборцев.

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Вечером 31 декабря в Полевском (Свердловская область) из-за запущенного фейерверка в административном здании начался пожар. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание за две минуты, сообщили в ведомстве. «В 22:48 на пульт пожарной охраны Полевского поступило сообщение о возгорании на улице Карла Маркса. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что в результате попадания фейерверка произошло возгорание в помещении административного здания. Возгорание было ликвидировано в течение 2-х минут», — говорится в сообщении в telegram-канале МЧС Свердловской области. Уточняется, что от возгорания никто не пострадал. Площадь пожара составила один квадратный метр. На происшествие выехало три машины спецтехники и семь огнеборцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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