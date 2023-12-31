31 декабря 2023
30 декабря 2023

В Пермском крае три человека погибли в пожарах перед Новым годом

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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
17 пожаров произошло в Пермском крае 31 декабря Фото:

В воскресенье, 31 декабря, на территории Пермского края произошло 17 пожаров. В них погибли три человека, сообщили журналистам в региональном министерстве территориальной безопасности.

«За сутки 31 декабря 2023 года, по данным Главного управления МЧС России по Пермскому краю, зарегистрировано 17 техногенных пожаров. Погибли 3 человека, травмирован 1 человек, спасено 2 человека», — говорится в сводке министерства.

В ГУ МЧС уточняют, что пять пожаров произошли в Перми, три в Краснокамском округе, по два возгорания ликвидировано в Суксунском и Александровском округах. Также по одному пожару произошло на территориях Кунгурского, Пермского, Чердынского, Соликамского, Сивинского муниципальных образований. Основной причиной стало неосторожное обращение с огнем.

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В воскресенье, 31 декабря, на территории Пермского края произошло 17 пожаров. В них погибли три человека, сообщили журналистам в региональном министерстве территориальной безопасности. «За сутки 31 декабря 2023 года, по данным Главного управления МЧС России по Пермскому краю, зарегистрировано 17 техногенных пожаров. Погибли 3 человека, травмирован 1 человек, спасено 2 человека», — говорится в сводке министерства. В ГУ МЧС уточняют, что пять пожаров произошли в Перми, три в Краснокамском округе, по два возгорания ликвидировано в Суксунском и Александровском округах. Также по одному пожару произошло на территориях Кунгурского, Пермского, Чердынского, Соликамского, Сивинского муниципальных образований. Основной причиной стало неосторожное обращение с огнем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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