В Пермском крае три человека погибли в пожарах перед Новым годом

01 января 2024 в 10:54 Размер текста - 17 +

17 пожаров произошло в Пермском крае 31 декабря Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU В воскресенье, 31 декабря, на территории Пермского края произошло 17 пожаров. В них погибли три человека, сообщили журналистам в региональном министерстве территориальной безопасности. «За сутки 31 декабря 2023 года, по данным Главного управления МЧС России по Пермскому краю, зарегистрировано 17 техногенных пожаров. Погибли 3 человека, травмирован 1 человек, спасено 2 человека», — говорится в сводке министерства. В ГУ МЧС уточняют, что пять пожаров произошли в Перми, три в Краснокамском округе, по два возгорания ликвидировано в Суксунском и Александровском округах. Также по одному пожару произошло на территориях Кунгурского, Пермского, Чердынского, Соликамского, Сивинского муниципальных образований. Основной причиной стало неосторожное обращение с огнем.

В воскресенье, 31 декабря, на территории Пермского края произошло 17 пожаров. В них погибли три человека, сообщили журналистам в региональном министерстве территориальной безопасности. «За сутки 31 декабря 2023 года, по данным Главного управления МЧС России по Пермскому краю, зарегистрировано 17 техногенных пожаров. Погибли 3 человека, травмирован 1 человек, спасено 2 человека», — говорится в сводке министерства. В ГУ МЧС уточняют, что пять пожаров произошли в Перми, три в Краснокамском округе, по два возгорания ликвидировано в Суксунском и Александровском округах. Также по одному пожару произошло на территориях Кунгурского, Пермского, Чердынского, Соликамского, Сивинского муниципальных образований. Основной причиной стало неосторожное обращение с огнем.