Происшествия В Свердловской области сотрудник ГИБДД с другом избили девушек 06 января 2024 в 11:11 Размер текста - 17 + В Алапаевске мужчины избили девушек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Алапаевске (Свердловская область) в кафе Gold на Лесников, 3, выпившие мужчины, одним из которых оказался сотрудник ГИБДД, утроили драку с девушками. Инцидент произошел 5 января. «Конфликт разгорелся на фоне личной неприязни нападавших к девушкам. В ход шли руки и ноги. Одна из девушек даже упала в обморок», — пишет Е1. Вот как URA.RU прокомментировал эту тему руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. «05 января 2024 года в 5.54 в дежурную часть территориального ОВД поступило сообщение о конфликте граждан возле одного из увеселительных заведений Алапаевска. Прибывшими сотрудниками полиции личности участников инцидента были установлены. Также установлено, что в конфликте принимал участие инспектор местной Госавтоинспекции, лейтенант полиции, находившийся на выходном дне без форменного обмундирования. В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Виновные лица понесут наказание в установленном законном порядке», — отметил полковник Горелых. URA.RU попыталось связаться с администрацией кафе Gold. На звонок журналиста никто не ответил. В Алапаевске (Свердловская область) в кафе Gold на Лесников, 3, выпившие мужчины, одним из которых оказался сотрудник ГИБДД, утроили драку с девушками. Инцидент произошел 5 января. «Конфликт разгорелся на фоне личной неприязни нападавших к девушкам. В ход шли руки и ноги. Одна из девушек даже упала в обморок», — пишет Е1. Вот как URA.RU прокомментировал эту тему руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. «05 января 2024 года в 5.54 в дежурную часть территориального ОВД поступило сообщение о конфликте граждан возле одного из увеселительных заведений Алапаевска. Прибывшими сотрудниками полиции личности участников инцидента были установлены. Также установлено, что в конфликте принимал участие инспектор местной Госавтоинспекции, лейтенант полиции, находившийся на выходном дне без форменного обмундирования. В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Виновные лица понесут наказание в установленном законном порядке», — отметил полковник Горелых. URA.RU попыталось связаться с администрацией кафе Gold. На звонок журналиста никто не ответил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям