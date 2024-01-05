05 января 2024

В Свердловской области сотрудник ГИБДД с другом избили девушек

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
В Алапаевске мужчины избили девушек Фото:

В Алапаевске (Свердловская область) в кафе Gold на Лесников, 3, выпившие мужчины, одним из которых оказался сотрудник ГИБДД, утроили драку с девушками. Инцидент произошел 5 января.

«Конфликт разгорелся на фоне личной неприязни нападавших к девушкам. В ход шли руки и ноги. Одна из девушек даже упала в обморок», — пишет Е1.

Вот как URA.RU прокомментировал эту тему руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. «05 января 2024 года в 5.54 в дежурную часть территориального ОВД поступило сообщение о конфликте граждан возле одного из увеселительных заведений Алапаевска. Прибывшими сотрудниками полиции личности участников инцидента были установлены. Также установлено, что в конфликте принимал участие инспектор местной Госавтоинспекции, лейтенант полиции, находившийся на выходном дне без форменного обмундирования. В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Виновные лица понесут наказание в установленном законном порядке», — отметил полковник Горелых.

URA.RU попыталось связаться с администрацией кафе Gold. На звонок журналиста никто не ответил.

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В Алапаевске (Свердловская область) в кафе Gold на Лесников, 3, выпившие мужчины, одним из которых оказался сотрудник ГИБДД, утроили драку с девушками. Инцидент произошел 5 января. «Конфликт разгорелся на фоне личной неприязни нападавших к девушкам. В ход шли руки и ноги. Одна из девушек даже упала в обморок», — пишет Е1. Вот как URA.RU прокомментировал эту тему руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. «05 января 2024 года в 5.54 в дежурную часть территориального ОВД поступило сообщение о конфликте граждан возле одного из увеселительных заведений Алапаевска. Прибывшими сотрудниками полиции личности участников инцидента были установлены. Также установлено, что в конфликте принимал участие инспектор местной Госавтоинспекции, лейтенант полиции, находившийся на выходном дне без форменного обмундирования. В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Виновные лица понесут наказание в установленном законном порядке», — отметил полковник Горелых. URA.RU попыталось связаться с администрацией кафе Gold. На звонок журналиста никто не ответил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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