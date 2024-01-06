Симановский вошел в руководство федерации, где Песков, Шойгу и Собянин. Фото

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Пресс-конференция, посвященная закрытию Турнира претендентов FIDE. Екатеринбург, симановский андрей
Андрей Симановский активно поддерживает Федерацию шахмат Свердловской области Фото:

Глава екатеринбургской компании «Сима-ленд» Андрей Симановский вошел в попечительский совет Федерации шахмат России (ФШР). Информация об этом появилась на сайте организации.

«В декабре прошлого года президент ФШР Андрей Филатов вручил Андрею Симановскому золотой знак ФШР — награду, которая является формой признания особых личных заслуг по развитию и популяризации шахмат в Российской Федерации», — говорится в сообщении. Известно, что Симановский — большой любитель этого вида спорта — широко поддерживает свердловскую федерацию, Уральскую академию шахмат и отдельных спортсменов. При непосредственном участии бизнесмена Екатеринбург в 2020—2021 годах принимал турнир претендентов на мировую шахматную корону.

В попечительском совете ФШР состоят известные государственные деятели, представители культуры и бизнеса. В частности, председатель правления, генеральный директор ОАО «Газпром нефть» Александр Дюков, владелец инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко, глава правления ОАО «Газпромбанк» Андрей Акимов, российский пианист, солист Московской филармонии, народный артист России Николай Луганский, мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, глава Минобороны Сергей Шойгу. А председатель совета — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Андрей Симановский вошел в попечительский совет Федерации шахмат России
Андрей Симановский вошел в попечительский совет Федерации шахмат России
Фото:
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Глава екатеринбургской компании «Сима-ленд» Андрей Симановский вошел в попечительский совет Федерации шахмат России (ФШР). Информация об этом появилась на сайте организации. «В декабре прошлого года президент ФШР Андрей Филатов вручил Андрею Симановскому золотой знак ФШР — награду, которая является формой признания особых личных заслуг по развитию и популяризации шахмат в Российской Федерации», — говорится в сообщении. Известно, что Симановский — большой любитель этого вида спорта — широко поддерживает свердловскую федерацию, Уральскую академию шахмат и отдельных спортсменов. При непосредственном участии бизнесмена Екатеринбург в 2020—2021 годах принимал турнир претендентов на мировую шахматную корону. В попечительском совете ФШР состоят известные государственные деятели, представители культуры и бизнеса. В частности, председатель правления, генеральный директор ОАО «Газпром нефть» Александр Дюков, владелец инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко, глава правления ОАО «Газпромбанк» Андрей Акимов, российский пианист, солист Московской филармонии, народный артист России Николай Луганский, мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, глава Минобороны Сергей Шойгу. А председатель совета — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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