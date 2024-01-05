Жители Ханты-Мансийска и Радужного пожаловались на отсутствие курицы на прилавках. Такая ситуация наблюдается в магазинах «Лента» и «Пятерочка».
«Полки куриной продукции в „Ленте“! С Рождеством», — комментируют жители Ханты-Мансийска фото с пустыми полками, опубликованное в telegram-канале «Типичный ХМ». Жители Радужного тоже удивлены: «А где курица? Всю курицу на Новый год что ли съели».
Такая ситуация наблюдается не только в ХМАО. О дефиците продуктов рассказали жители Екатеринбурга, Челябинска и Самары. Редакция URA.RU направила запросы в «Ленту» и «Пятерочку». Ответы ожидаются.
В Ханты-Мансийском автономном округе возник дефицит куриных яиц в магазинах «Ленты» из-за отсутствия продукции у поставщиков. Похожая ситуация произошла в магазинах «Магнит» в Сургуте.
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