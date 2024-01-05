05 января 2024

В некоторых городах ХМАО с прилавков магазинов исчезла курица. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт с Ириной Текслер. Магнитогорск, витрина, курица, мясо, продуктовый магазин
Жители ХМАО не могут купить курицу Фото:

Жители Ханты-Мансийска и Радужного пожаловались на отсутствие курицы на прилавках. Такая ситуация наблюдается в магазинах «Лента» и «Пятерочка».

«Полки куриной продукции в „Ленте“! С Рождеством», — комментируют жители Ханты-Мансийска фото с пустыми полками, опубликованное в telegram-канале «Типичный ХМ». Жители Радужного тоже удивлены: «А где курица? Всю курицу на Новый год что ли съели».

Такая ситуация наблюдается не только в ХМАО. О дефиците продуктов рассказали жители Екатеринбурга, Челябинска и Самары. Редакция URA.RU направила запросы в «Ленту» и «Пятерочку». Ответы ожидаются.

В Ханты-Мансийском автономном округе возник дефицит куриных яиц в магазинах «Ленты» из-за отсутствия продукции у поставщиков. Похожая ситуация произошла в магазинах «Магнит» в Сургуте.

Фото:

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Жители Ханты-Мансийска и Радужного пожаловались на отсутствие курицы на прилавках. Такая ситуация наблюдается в магазинах «Лента» и «Пятерочка». «Полки куриной продукции в „Ленте“! С Рождеством», — комментируют жители Ханты-Мансийска фото с пустыми полками, опубликованное в telegram-канале «Типичный ХМ». Жители Радужного тоже удивлены: «А где курица? Всю курицу на Новый год что ли съели». Такая ситуация наблюдается не только в ХМАО. О дефиците продуктов рассказали жители Екатеринбурга, Челябинска и Самары. Редакция URA.RU направила запросы в «Ленту» и «Пятерочку». Ответы ожидаются. В Ханты-Мансийском автономном округе возник дефицит куриных яиц в магазинах «Ленты» из-за отсутствия продукции у поставщиков. Похожая ситуация произошла в магазинах «Магнит» в Сургуте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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