Губернатор ХМАО рассказала жителям региона, как повлиять на благоустройство городов

Губернатор Комарова объявила жителям ХМАО о конкурсе инициативных проектов

08 января 2024 в 11:59 Размер текста - 17 +

Каждый житель ХМАО может предложить проект благоустройства для округа Фото: Влад Суханов © URA.RU Каждый житель Югры может представить свой проект по развитию городов и поселков округа для участия в конкурсе инициативных проектов 2024 года. Лучшие проекты получат финансирование из регионального бюджета. О старте приема заявок от жителей ХМАО в своем telegram-канале сообщила губернатор округа Наталья Комарова. «Уважаемые земляки, в Югре проходит региональный конкурс инициативных проектов 2024 года. В нем участвуют городские округа и муниципальные районы с инициативами жителей, направленными на развитие городов и поселков, их благоустройство, повышение качества жизни людей. Подать свою идею можно на онлайн-платформе», — сообщила Комарова в публикации на своем канале. Прием заявок осуществляется до 9 февраля. После чего жители округа путем голосования выберут наиболее актуальные инициативы, которые получат субсидию и будут реализованы в 2024 году. Также губернатор отметила, что за три года существования конкурса 203 проекта югорчан получили финансовую поддержку из бюджета региона. В 2023 году уже во Всероссийском конкурсе по инициативному бюджетированию победили 4 проекта жителей ХМАО: «Цифровая лига» (Сургут), «Молодежный центр в каждом селе» (Лямина, Сургутский район), «Зона 51» и «Вас услышат!» (Когалым).

Каждый житель Югры может представить свой проект по развитию городов и поселков округа для участия в конкурсе инициативных проектов 2024 года. Лучшие проекты получат финансирование из регионального бюджета. О старте приема заявок от жителей ХМАО в своем telegram-канале сообщила губернатор округа Наталья Комарова. «Уважаемые земляки, в Югре проходит региональный конкурс инициативных проектов 2024 года. В нем участвуют городские округа и муниципальные районы с инициативами жителей, направленными на развитие городов и поселков, их благоустройство, повышение качества жизни людей. Подать свою идею можно на онлайн-платформе», — сообщила Комарова в публикации на своем канале. Прием заявок осуществляется до 9 февраля. После чего жители округа путем голосования выберут наиболее актуальные инициативы, которые получат субсидию и будут реализованы в 2024 году. Также губернатор отметила, что за три года существования конкурса 203 проекта югорчан получили финансовую поддержку из бюджета региона. В 2023 году уже во Всероссийском конкурсе по инициативному бюджетированию победили 4 проекта жителей ХМАО: «Цифровая лига» (Сургут), «Молодежный центр в каждом селе» (Лямина, Сургутский район), «Зона 51» и «Вас услышат!» (Когалым).