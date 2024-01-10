Депутат челябинского заксобрания Владимир Бекишев в 16-й раз повез гуманитарную помощь в Луганскую и Донецкую народные республики. Об этом URA.RU 10 января сообщили в пресс-службе ЗСО.
«Владимир Бекишев вновь отправился в зону СВО. Большегрузный автомобиль и две легковые машины оказались загружены полностью. За рулем одной из них по традиции поехал сам депутат», — уточнили в пресс-службе.
Для подшефных боевых частей «Оплот» региональное отделение партии «Справедливая Россия — За правду!» закупило дизель-генераторы и тепловизионные прицелы, необходимые и в прифронтовых городах, и на передовой. Также в составе груза лекарства, окопные свечи, маскировочные сети, одеяла, одежда. Ждут на фронте и именные посылки и новогодние подарки.
Вместе с депутатами и активистами в сборе гуманитарной помощи участвовали члены общественной организации «Защитники Отечества». Также в сборе участвовали обычные жители Кременкульского, Есаульского и Краснопольского поселений, а также других территорий Челябинской области.
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