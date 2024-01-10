Общество Челябинский депутат в 16-й раз повез груз на Донбасс. Фото 10 января 2024 в 11:33 Размер текста - 17 + Владимр Бекишев одну из машин поведет сам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат челябинского заксобрания Владимир Бекишев в 16-й раз повез гуманитарную помощь в Луганскую и Донецкую народные республики. Об этом URA.RU 10 января сообщили в пресс-службе ЗСО. «Владимир Бекишев вновь отправился в зону СВО. Большегрузный автомобиль и две легковые машины оказались загружены полностью. За рулем одной из них по традиции поехал сам депутат», — уточнили в пресс-службе. Для подшефных боевых частей «Оплот» региональное отделение партии «Справедливая Россия — За правду!» закупило дизель-генераторы и тепловизионные прицелы, необходимые и в прифронтовых городах, и на передовой. Также в составе груза лекарства, окопные свечи, маскировочные сети, одеяла, одежда. Ждут на фронте и именные посылки и новогодние подарки. Вместе с депутатами и активистами в сборе гуманитарной помощи участвовали члены общественной организации «Защитники Отечества». Также в сборе участвовали обычные жители Кременкульского, Есаульского и Краснопольского поселений, а также других территорий Челябинской области. В новые регионы отправилась грузовая и две легковые машины с гумпомощью Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области Депутат челябинского заксобрания Владимир Бекишев в 16-й раз повез гуманитарную помощь в Луганскую и Донецкую народные республики. Об этом URA.RU 10 января сообщили в пресс-службе ЗСО. «Владимир Бекишев вновь отправился в зону СВО. Большегрузный автомобиль и две легковые машины оказались загружены полностью. За рулем одной из них по традиции поехал сам депутат», — уточнили в пресс-службе. Для подшефных боевых частей «Оплот» региональное отделение партии «Справедливая Россия — За правду!» закупило дизель-генераторы и тепловизионные прицелы, необходимые и в прифронтовых городах, и на передовой. Также в составе груза лекарства, окопные свечи, маскировочные сети, одеяла, одежда. Ждут на фронте и именные посылки и новогодние подарки. Вместе с депутатами и активистами в сборе гуманитарной помощи участвовали члены общественной организации «Защитники Отечества». Также в сборе участвовали обычные жители Кременкульского, Есаульского и Краснопольского поселений, а также других территорий Челябинской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям