09 января 2024

Зеки ХМАО устроили снежный поединок на Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Заключенные в ХМАО посоревновались в новогоднем конкурсе за самую красивую снежную фигуру Фото:

Среди заключенных в ХМАО провели новогодний конкурс на лучшую снежную фигуру. В нем поучаствовали все исправительные учреждения региона. Об этом рассказало управление ФСИН по ХМАО.

«Завершились праздничные мероприятия традиционным конкурсом снежных скульптур, в котором приняли участие все исправительные учреждения. Осужденные лепили из снега символ 2024 года, Деда Мороза и Снегурочку», — говорится в сообщении, опубликованном в группе окружного Управления ФСИН во «ВКонтакте».

Осужденные поздравили свои семьи и посмотрели новогоднее обращение президента России Владимира Путина. В колониях также организовали на новогодние праздники спортивные состязания, конкурсы и рождественские богослужения.

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Среди заключенных в ХМАО провели новогодний конкурс на лучшую снежную фигуру. В нем поучаствовали все исправительные учреждения региона. Об этом рассказало управление ФСИН по ХМАО. «Завершились праздничные мероприятия традиционным конкурсом снежных скульптур, в котором приняли участие все исправительные учреждения. Осужденные лепили из снега символ 2024 года, Деда Мороза и Снегурочку», — говорится в сообщении, опубликованном в группе окружного Управления ФСИН во «ВКонтакте». Осужденные поздравили свои семьи и посмотрели новогоднее обращение президента России Владимира Путина. В колониях также организовали на новогодние праздники спортивные состязания, конкурсы и рождественские богослужения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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