Зеки ХМАО устроили снежный поединок на Новый год

Среди заключенных в ХМАО провели новогодний конкурс на лучшую снежную фигуру. В нем поучаствовали все исправительные учреждения региона. Об этом рассказало управление ФСИН по ХМАО.
«Завершились праздничные мероприятия традиционным конкурсом снежных скульптур, в котором приняли участие все исправительные учреждения. Осужденные лепили из снега символ 2024 года, Деда Мороза и Снегурочку», — говорится в сообщении, опубликованном в группе окружного Управления ФСИН во «ВКонтакте».
Осужденные поздравили свои семьи и посмотрели новогоднее обращение президента России Владимира Путина. В колониях также организовали на новогодние праздники спортивные состязания, конкурсы и рождественские богослужения.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.