Зеки ХМАО устроили снежный поединок на Новый год

Заключенные в ХМАО посоревновались в новогоднем конкурсе за самую красивую снежную фигуру Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Среди заключенных в ХМАО провели новогодний конкурс на лучшую снежную фигуру. В нем поучаствовали все исправительные учреждения региона. Об этом рассказало управление ФСИН по ХМАО.



«Завершились праздничные мероприятия традиционным конкурсом снежных скульптур, в котором приняли участие все исправительные учреждения. Осужденные лепили из снега символ 2024 года, Деда Мороза и Снегурочку», — говорится в сообщении, опубликованном в группе окружного Управления ФСИН во «ВКонтакте».



Осужденные поздравили свои семьи и посмотрели новогоднее обращение президента России Владимира Путина. В колониях также организовали на новогодние праздники спортивные состязания, конкурсы и рождественские богослужения.