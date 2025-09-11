Жительница ХМАО вырастила 100-киллограмовую тыкву и метровый огурец

Югорчанка вырастила огромную тыкву на своем огороде
Югорчанка вырастила огромную тыкву на своем огороде

Жительница Югорска Наталья Горелик вырастила на участке 100-киллограмовую тыкву и метровый огурец. Об этом сообщается на официальной странице мэрии в соцсети «Вконтакте».

«Сейчас на её участке красуется тыква-гигант сорта „Атлант“ весом более 100 килограмм. Но это далеко не единственная гордость огородницы. На грядках растут метровый огурец и огромные кабачки, а в саду — подсолнух высотой более трех метров», — сообщается на странице в соцсети.

Пять лет назад Наталья решила вместе с мужем переехать в частный дом и занялась садоводством. Свои результаты она представит на конкурсе «АгроГиганты-2025».

