Жительница ХМАО вырастила 100-киллограмовую тыкву и метровый огурец

Жительница Югорска Наталья Горелик вырастила на участке 100-киллограмовую тыкву и метровый огурец. Об этом сообщается на официальной странице мэрии в соцсети «Вконтакте».
«Сейчас на её участке красуется тыква-гигант сорта „Атлант“ весом более 100 килограмм. Но это далеко не единственная гордость огородницы. На грядках растут метровый огурец и огромные кабачки, а в саду — подсолнух высотой более трех метров», — сообщается на странице в соцсети.
Пять лет назад Наталья решила вместе с мужем переехать в частный дом и занялась садоводством. Свои результаты она представит на конкурсе «АгроГиганты-2025».
