Атомщики Озерска на замену импорта создали газ для бумажного производства

Атомщики Озерска оперативно выпустили криптон для бумажной промышленности Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Атомщики Озерска (Челябинская область) создали газ криптон-85 для целлюлозно-бумажного производства. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ПО «Маяк», для источника разработали специальные конструкции и организовали производство.

«Газ криптон-85 будет выпускаться на замену ушедшего из страны импорта. Сырье используется в различных отраслях. За помощью к атомщикам обратились представители предприятий целлюлозно-бумажной промышленности», — уточнили URA.RU в пресс-службе «Маяка».

С трудностями российские промышленники столкнулись в феврале 2022 года. Иностранцы прекратили поставки источников ионизирующего излучения на основе разных типов радионуклидов. Криптон помогает контролировать параметры продукции, выступая в качестве толщиномера.

«Надо было за короткий срок обеспечить постановку на производство конструкций источников на основе изотопа криптона-85. Подобные радионуклидные источники применяются также в металлургии и других отраслях. Требовалось не только наработать обогащенный криптон-85 и создать конструкции, но и провести испытания, получить разрешительные документы», — сообщила газете «Вестник Маяка» заместитель главного инженера завода радиоактивных изотопов Ольга Горбунова.

Первую партию наработанного вещества получили в мае. Тогда же начали испытания, завершившиеся в августе оформлением сертификата. Вначале взялись выпускать четыре конструкции с газом. До конца 2023 года изготовили еще одну, о чем просили представители Минпромторга РФ. В результате первый источник в рамках данного заказа будет в начале 2024 года установлен в применяемом в стране импортном оборудовании.

В рамках прошедших переговоров, обозначены дальнейшие перспективы. Комбинат намерен выпускать криптон помещенным в разные конструкции, а затем отработанные источники принимать на переработку и утилизацию. Предложением заинтересовались покупатели в России, Беларуси и других странах.

По данным URA.RU, для получения криптона из воздуха, где он присутствует, пришлось бы затратить много энергии. Однако проще газ получать при ядерном делении радиоактивных элементов.