Атомщики Озерска на замену импорта создали газ для бумажного производства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Научно туристический маршрут. Новосибирск, лаборатория, наука, ученый
Атомщики Озерска оперативно выпустили криптон для бумажной промышленности Фото:

Атомщики Озерска (Челябинская область) создали газ криптон-85 для целлюлозно-бумажного производства. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ПО «Маяк», для источника разработали специальные конструкции и организовали производство.

«Газ криптон-85 будет выпускаться на замену ушедшего из страны импорта. Сырье используется в различных отраслях. За помощью к атомщикам обратились представители предприятий целлюлозно-бумажной промышленности», — уточнили URA.RU в пресс-службе «Маяка».

С трудностями российские промышленники столкнулись в феврале 2022 года. Иностранцы прекратили поставки источников ионизирующего излучения на основе разных типов радионуклидов. Криптон помогает контролировать параметры продукции, выступая в качестве толщиномера.

«Надо было за короткий срок обеспечить постановку на производство конструкций источников на основе изотопа криптона-85. Подобные радионуклидные источники применяются также в металлургии и других отраслях. Требовалось не только наработать обогащенный криптон-85 и создать конструкции, но и провести испытания, получить разрешительные документы», — сообщила газете «Вестник Маяка» заместитель главного инженера завода радиоактивных изотопов Ольга Горбунова.

Первую партию наработанного вещества получили в мае. Тогда же начали испытания, завершившиеся в августе оформлением сертификата. Вначале взялись выпускать четыре конструкции с газом. До конца 2023 года изготовили еще одну, о чем просили представители Минпромторга РФ. В результате первый источник в рамках данного заказа будет в начале 2024 года установлен в применяемом в стране импортном оборудовании.

В рамках прошедших переговоров, обозначены дальнейшие перспективы. Комбинат намерен выпускать криптон помещенным в разные конструкции, а затем отработанные источники принимать на переработку и утилизацию. Предложением заинтересовались покупатели в России, Беларуси и других странах.

По данным URA.RU, для получения криптона из воздуха, где он присутствует, пришлось бы затратить много энергии. Однако проще газ получать при ядерном делении радиоактивных элементов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Атомщики Озерска (Челябинская область) создали газ криптон-85 для целлюлозно-бумажного производства. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ПО «Маяк», для источника разработали специальные конструкции и организовали производство. «Газ криптон-85 будет выпускаться на замену ушедшего из страны импорта. Сырье используется в различных отраслях. За помощью к атомщикам обратились представители предприятий целлюлозно-бумажной промышленности», — уточнили URA.RU в пресс-службе «Маяка». С трудностями российские промышленники столкнулись в феврале 2022 года. Иностранцы прекратили поставки источников ионизирующего излучения на основе разных типов радионуклидов. Криптон помогает контролировать параметры продукции, выступая в качестве толщиномера. «Надо было за короткий срок обеспечить постановку на производство конструкций источников на основе изотопа криптона-85. Подобные радионуклидные источники применяются также в металлургии и других отраслях. Требовалось не только наработать обогащенный криптон-85 и создать конструкции, но и провести испытания, получить разрешительные документы», — сообщила газете «Вестник Маяка» заместитель главного инженера завода радиоактивных изотопов Ольга Горбунова. Первую партию наработанного вещества получили в мае. Тогда же начали испытания, завершившиеся в августе оформлением сертификата. Вначале взялись выпускать четыре конструкции с газом. До конца 2023 года изготовили еще одну, о чем просили представители Минпромторга РФ. В результате первый источник в рамках данного заказа будет в начале 2024 года установлен в применяемом в стране импортном оборудовании. В рамках прошедших переговоров, обозначены дальнейшие перспективы. Комбинат намерен выпускать криптон помещенным в разные конструкции, а затем отработанные источники принимать на переработку и утилизацию. Предложением заинтересовались покупатели в России, Беларуси и других странах. По данным URA.RU, для получения криптона из воздуха, где он присутствует, пришлось бы затратить много энергии. Однако проще газ получать при ядерном делении радиоактивных элементов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...