В Челябинской области с 2024 года изменился критерий нуждаемости семей

С 2024 года критерий нуждаемости семьи составит 31 128 рублей на одного члена семьи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области с 2024 года критерий нуждаемости на одного члена семьи составит 31 тысячу 128 рублей на человека, а сумма выплаты пособий увеличена с 10 до 11 тысяч рублей. Об этом в социальных сетях 10 января сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«По предложению Губернатора Челябинской области Алексея Текслера критерий нуждаемости был увеличен до двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в Челябинской области. С 2024 года критерий составит 31 128 рублей на одного члена семьи. Сумма выплаты с 2024 года также выросла до 75%, до 11 029 рублей ежемесячно», — сообщается в соцсетях.

Также Гехт напомнила, с 2021 года семьи Челябинской области имеют право на региональную ежемесячную выплату по рождению либо усыновлению второго ребенка. Пособие приходит одному из родителей, пока ребенку не исполнится год.

При этом важным условием является то, что среднедушевой доход семьи не должен был превышать величину прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленную в соответствии с законодательством Челябинской области.

Первый вице-губернатор отметила, в 2022 году в регионе выплату на второго ребенка получили 2 тысячи 996, а в 2023 — 6 тысяч 554 семей. Теперь воспользоваться региональной поддержкой сможет большее количество мам и пап.