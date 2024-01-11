Полиция спасла 62 человека из замороженного автобуса рейса Казахстан — Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мороз. Зима. Погода. Климат. Челябинск, снег, зима, автобус, климат, мороз, снегопад, погода, холод
Полиция эвакуировала 62 человека из сломавшегося на морозе автобуса Фото:

Автобус из Казахстана в Челябинск сломался утром 11 января из-за сильного мороза. Всех 62 человек, среди которых было шесть детей и четыре женщины, спасли сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе МВД Республики Казахстан.

«11 января во второй половине ночи патрульные на автодороге Карабутак-Костанай, вблизи поселка Талдысай, на обочине обнаружили пассажирский автобус, который из-за сильных морозов вышел из строя. Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками местных исполнительных органов и ОЧС была произведена эвакуация пассажиров», — говорится в telegram-канале полиции Республики Казахстан.

По данным ведомства, в салоне автобуса ехали три водителя из Казахстана, а также 59 пассажиров-иностранцев (шесть несовершеннолетних детей, четыре женщины). Они ехали с юга республики — из Шымкента в Челябинск, совершая рейс протяженностью более двух тысяч километров. В ведомстве уточнили, что мужчин разместили в местной мечети, а женщин в общежитии колледжа. Медпомощь им не потребовалась.

Экстремальные морозы опустились на регион из-за ухода циклона. По данным регионального Гидрометцентра, в ночь на четверг температура воздуха в регионе могла опускаться до -38 градусов. В управлении ГИБДД по региону накануне призвали водителей отказаться от дальних поездок.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Автобус из Казахстана в Челябинск сломался утром 11 января из-за сильного мороза. Всех 62 человек, среди которых было шесть детей и четыре женщины, спасли сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе МВД Республики Казахстан. «11 января во второй половине ночи патрульные на автодороге Карабутак-Костанай, вблизи поселка Талдысай, на обочине обнаружили пассажирский автобус, который из-за сильных морозов вышел из строя. Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками местных исполнительных органов и ОЧС была произведена эвакуация пассажиров», — говорится в telegram-канале полиции Республики Казахстан. По данным ведомства, в салоне автобуса ехали три водителя из Казахстана, а также 59 пассажиров-иностранцев (шесть несовершеннолетних детей, четыре женщины). Они ехали с юга республики — из Шымкента в Челябинск, совершая рейс протяженностью более двух тысяч километров. В ведомстве уточнили, что мужчин разместили в местной мечети, а женщин в общежитии колледжа. Медпомощь им не потребовалась. Экстремальные морозы опустились на регион из-за ухода циклона. По данным регионального Гидрометцентра, в ночь на четверг температура воздуха в регионе могла опускаться до -38 градусов. В управлении ГИБДД по региону накануне призвали водителей отказаться от дальних поездок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...