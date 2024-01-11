Полиция спасла 62 человека из замороженного автобуса рейса Казахстан — Челябинск

Полиция эвакуировала 62 человека из сломавшегося на морозе автобуса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автобус из Казахстана в Челябинск сломался утром 11 января из-за сильного мороза. Всех 62 человек, среди которых было шесть детей и четыре женщины, спасли сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе МВД Республики Казахстан.

«11 января во второй половине ночи патрульные на автодороге Карабутак-Костанай, вблизи поселка Талдысай, на обочине обнаружили пассажирский автобус, который из-за сильных морозов вышел из строя. Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками местных исполнительных органов и ОЧС была произведена эвакуация пассажиров», — говорится в telegram-канале полиции Республики Казахстан.

По данным ведомства, в салоне автобуса ехали три водителя из Казахстана, а также 59 пассажиров-иностранцев (шесть несовершеннолетних детей, четыре женщины). Они ехали с юга республики — из Шымкента в Челябинск, совершая рейс протяженностью более двух тысяч километров. В ведомстве уточнили, что мужчин разместили в местной мечети, а женщин в общежитии колледжа. Медпомощь им не потребовалась.

Экстремальные морозы опустились на регион из-за ухода циклона. По данным регионального Гидрометцентра, в ночь на четверг температура воздуха в регионе могла опускаться до -38 градусов. В управлении ГИБДД по региону накануне призвали водителей отказаться от дальних поездок.