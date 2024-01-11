Общество Транспорт В Челябинске всем маршрутам трамваев назначили индивидуальные комбинации софитов. Инфографика 12 января 2024 в 12:38 Размер текста - 17 + Все 14 маршрутов трамваев имеют свои софиты из двух цветов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске каждый маршрут трамваев получил индивидуальную комбинацию цветных софитов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ООО «Челябинский городской электрический транспорт» («ЧелябГЭТ»). «Челябинские трамваи номера всех маршрутов дополняются софитами. Это цифровые огни с индивидуальной комбинацией цветов», — уточнили в пресс-службе. В «ЧелябГЭТ» пояснили, что всего получилось 14 комбинаций — столько же, сколько маршрутов. Для софитов используется пять цветов: белый, синий, зеленый, желтый и красный. 14 комбинаций софитов составили из пяти цветов Инфографика: пресс-служба ООО «Челябинский городской электрический транспорт» В Челябинске каждый маршрут трамваев получил индивидуальную комбинацию цветных софитов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ООО «Челябинский городской электрический транспорт» («ЧелябГЭТ»). «Челябинские трамваи номера всех маршрутов дополняются софитами. Это цифровые огни с индивидуальной комбинацией цветов», — уточнили в пресс-службе. В «ЧелябГЭТ» пояснили, что всего получилось 14 комбинаций — столько же, сколько маршрутов. Для софитов используется пять цветов: белый, синий, зеленый, желтый и красный. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям