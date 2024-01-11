Все 14 маршрутов трамваев имеют свои софиты из двух цветов
В Челябинске каждый маршрут трамваев получил индивидуальную комбинацию цветных софитов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ООО «Челябинский городской электрический транспорт» («ЧелябГЭТ»).
«Челябинские трамваи номера всех маршрутов дополняются софитами. Это цифровые огни с индивидуальной комбинацией цветов», — уточнили в пресс-службе.
В «ЧелябГЭТ» пояснили, что всего получилось 14 комбинаций — столько же, сколько маршрутов. Для софитов используется пять цветов: белый, синий, зеленый, желтый и красный.
14 комбинаций софитов составили из пяти цветов
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