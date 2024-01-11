11 января 2024

В Челябинске всем маршрутам трамваев назначили индивидуальные комбинации софитов. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской пейзаж. Челябинск, электротранспорт, трамвай, городской транспорт
Все 14 маршрутов трамваев имеют свои софиты из двух цветов Фото:

В Челябинске каждый маршрут трамваев получил индивидуальную комбинацию цветных софитов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ООО «Челябинский городской электрический транспорт» («ЧелябГЭТ»).

«Челябинские трамваи номера всех маршрутов дополняются софитами. Это цифровые огни с индивидуальной комбинацией цветов», — уточнили в пресс-службе.

В «ЧелябГЭТ» пояснили, что всего получилось 14 комбинаций — столько же, сколько маршрутов. Для софитов используется пять цветов: белый, синий, зеленый, желтый и красный.

14 комбинаций софитов составили из пяти цветов
14 комбинаций софитов составили из пяти цветов

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В Челябинске каждый маршрут трамваев получил индивидуальную комбинацию цветных софитов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ООО «Челябинский городской электрический транспорт» («ЧелябГЭТ»). «Челябинские трамваи номера всех маршрутов дополняются софитами. Это цифровые огни с индивидуальной комбинацией цветов», — уточнили в пресс-службе. В «ЧелябГЭТ» пояснили, что всего получилось 14 комбинаций — столько же, сколько маршрутов. Для софитов используется пять цветов: белый, синий, зеленый, желтый и красный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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