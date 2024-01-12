В Златоусте ликвидировали возгорание в деревообрабатывающем цеху

12 января 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Пожарные ликвидировали открытое горение Фото: Илья Московец © URA.RU Пожарные расчеты справились с возгоранием, начавшемся 12 января в здании деревообрабатывающего цеха в Златоусте (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «В 12:30 на пожаре в Златоусте объявлена ликвидация открытого горения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. На борьбу с огнем пожарные потратили около трех часов. Пожар начался утром 12 января. Очевидцы, да и сами пожарные отмечали всю серьезность возгорания. Площадь пожара очень быстро увеличилась с 500 до 1000, а потом и до 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших в пожаре нет. Рабочие самостоятельно покинули территории цеха.

Пожарные расчеты справились с возгоранием, начавшемся 12 января в здании деревообрабатывающего цеха в Златоусте (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «В 12:30 на пожаре в Златоусте объявлена ликвидация открытого горения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. На борьбу с огнем пожарные потратили около трех часов. Пожар начался утром 12 января. Очевидцы, да и сами пожарные отмечали всю серьезность возгорания. Площадь пожара очень быстро увеличилась с 500 до 1000, а потом и до 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших в пожаре нет. Рабочие самостоятельно покинули территории цеха.