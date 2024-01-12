В Златоусте ликвидировали возгорание в деревообрабатывающем цеху

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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, тушение огня, брызги воды, пожарный рукав, пожарный
Пожарные ликвидировали открытое горение Фото:

Пожарные расчеты справились с возгоранием, начавшемся 12 января в здании деревообрабатывающего цеха в Златоусте (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 12:30 на пожаре в Златоусте объявлена ликвидация открытого горения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. На борьбу с огнем пожарные потратили около трех часов.

Пожар начался утром 12 января. Очевидцы, да и сами пожарные отмечали всю серьезность возгорания. Площадь пожара очень быстро увеличилась с 500 до 1000, а потом и до 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших в пожаре нет. Рабочие самостоятельно покинули территории цеха.

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Пожарные расчеты справились с возгоранием, начавшемся 12 января в здании деревообрабатывающего цеха в Златоусте (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «В 12:30 на пожаре в Златоусте объявлена ликвидация открытого горения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. На борьбу с огнем пожарные потратили около трех часов. Пожар начался утром 12 января. Очевидцы, да и сами пожарные отмечали всю серьезность возгорания. Площадь пожара очень быстро увеличилась с 500 до 1000, а потом и до 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших в пожаре нет. Рабочие самостоятельно покинули территории цеха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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