Происшествия Пожары Очевидец рассказал о пожаре в деревообрабатывающем цеху в Златоусте. Видео В Златоусте продолжают ликвидировать пожар в деревообрабатывающем цеху 12 января 2024 в 11:39 Размер текста - 17 + Площадь пожара продолжает расти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В социальных сетях житель Златоуста (Челябинская область) Сергей Святошенко рассказал о пожаре, начавшемся 12 января в здании деревообрабатывающего цеха. Пользователь в опубликованном им видео отмечает, что пожарные не успеют спасти здание. «Вот пламя разошлось. Пожарки не успеют ничего сделать», — рассуждает автор ролика на видео, опубликованном на его странице в «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МЧС также отметили серьезность возгорания. Изначальная площадь пожара в 500 квадратных метров продолжает расти. Пламя перекинулось на крышу примыкающего к цеху здания. Площадь пожара уже превысила тысячу квадратных метров. При этом пострадавших при пожаре нет. Из горящего здания самостоятельно эвакуировалось 13 человек. Пожарные расчеты продолжают ликвидацию. В социальных сетях житель Златоуста (Челябинская область) Сергей Святошенко рассказал о пожаре, начавшемся 12 января в здании деревообрабатывающего цеха. Пользователь в опубликованном им видео отмечает, что пожарные не успеют спасти здание. «Вот пламя разошлось. Пожарки не успеют ничего сделать», — рассуждает автор ролика на видео, опубликованном на его странице в «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МЧС также отметили серьезность возгорания. Изначальная площадь пожара в 500 квадратных метров продолжает расти. Пламя перекинулось на крышу примыкающего к цеху здания. Площадь пожара уже превысила тысячу квадратных метров. При этом пострадавших при пожаре нет. Из горящего здания самостоятельно эвакуировалось 13 человек. Пожарные расчеты продолжают ликвидацию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям