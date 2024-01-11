В социальных сетях житель Златоуста (Челябинская область) Сергей Святошенко рассказал о пожаре, начавшемся 12 января в здании деревообрабатывающего цеха. Пользователь в опубликованном им видео отмечает, что пожарные не успеют спасти здание.
«Вот пламя разошлось. Пожарки не успеют ничего сделать», — рассуждает автор ролика на видео, опубликованном на его странице в «ВКонтакте».
В пресс-службе ГУ МЧС также отметили серьезность возгорания. Изначальная площадь пожара в 500 квадратных метров продолжает расти. Пламя перекинулось на крышу примыкающего к цеху здания. Площадь пожара уже превысила тысячу квадратных метров.
При этом пострадавших при пожаре нет. Из горящего здания самостоятельно эвакуировалось 13 человек. Пожарные расчеты продолжают ликвидацию.
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