11 января 2024

Очевидец рассказал о пожаре в деревообрабатывающем цеху в Златоусте. Видео

В Златоусте продолжают ликвидировать пожар в деревообрабатывающем цеху
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, пламя, огонь
Площадь пожара продолжает расти Фото:

В социальных сетях житель Златоуста (Челябинская область) Сергей Святошенко рассказал о пожаре, начавшемся 12 января в здании деревообрабатывающего цеха. Пользователь в опубликованном им видео отмечает, что пожарные не успеют спасти здание.

«Вот пламя разошлось. Пожарки не успеют ничего сделать», — рассуждает автор ролика на видео, опубликованном на его странице в «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МЧС также отметили серьезность возгорания. Изначальная площадь пожара в 500 квадратных метров продолжает расти. Пламя перекинулось на крышу примыкающего к цеху здания. Площадь пожара уже превысила тысячу квадратных метров.

При этом пострадавших при пожаре нет. Из горящего здания самостоятельно эвакуировалось 13 человек. Пожарные расчеты продолжают ликвидацию.

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В социальных сетях житель Златоуста (Челябинская область) Сергей Святошенко рассказал о пожаре, начавшемся 12 января в здании деревообрабатывающего цеха. Пользователь в опубликованном им видео отмечает, что пожарные не успеют спасти здание. «Вот пламя разошлось. Пожарки не успеют ничего сделать», — рассуждает автор ролика на видео, опубликованном на его странице в «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МЧС также отметили серьезность возгорания. Изначальная площадь пожара в 500 квадратных метров продолжает расти. Пламя перекинулось на крышу примыкающего к цеху здания. Площадь пожара уже превысила тысячу квадратных метров. При этом пострадавших при пожаре нет. Из горящего здания самостоятельно эвакуировалось 13 человек. Пожарные расчеты продолжают ликвидацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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