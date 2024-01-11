11 января 2024

При пожаре на деревообрабатывающем цеху в Златоусте никто не пострадал

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание Фото:

При возгорании в деревообрабатывающем цеху в Златоусте никто не пострадал. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Самостоятельно из здания эвакуировались 13 человек. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В настоящее время сотрудники ведомства работают над ликвидацией возгорания. Пожар охватил площадь в 500 квадратных метров.

URA.RU пыталось связаться с цехом. На звонок корреспондента там не ответили. Очевидцы рассказали агентству, что пожар начался после 9 часов утра.

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При возгорании в деревообрабатывающем цеху в Златоусте никто не пострадал. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Самостоятельно из здания эвакуировались 13 человек. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В настоящее время сотрудники ведомства работают над ликвидацией возгорания. Пожар охватил площадь в 500 квадратных метров. URA.RU пыталось связаться с цехом. На звонок корреспондента там не ответили. Очевидцы рассказали агентству, что пожар начался после 9 часов утра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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