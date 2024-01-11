Происшествия Пожары При пожаре на деревообрабатывающем цеху в Златоусте никто не пострадал 12 января 2024 в 11:05 Размер текста - 17 + Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU При возгорании в деревообрабатывающем цеху в Златоусте никто не пострадал. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Самостоятельно из здания эвакуировались 13 человек. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В настоящее время сотрудники ведомства работают над ликвидацией возгорания. Пожар охватил площадь в 500 квадратных метров. URA.RU пыталось связаться с цехом. На звонок корреспондента там не ответили. Очевидцы рассказали агентству, что пожар начался после 9 часов утра. При возгорании в деревообрабатывающем цеху в Златоусте никто не пострадал. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Самостоятельно из здания эвакуировались 13 человек. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В настоящее время сотрудники ведомства работают над ликвидацией возгорания. Пожар охватил площадь в 500 квадратных метров. URA.RU пыталось связаться с цехом. На звонок корреспондента там не ответили. Очевидцы рассказали агентству, что пожар начался после 9 часов утра. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям