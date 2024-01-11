При пожаре на деревообрабатывающем цеху в Златоусте никто не пострадал

Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание
При возгорании в деревообрабатывающем цеху в Златоусте никто не пострадал. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Самостоятельно из здания эвакуировались 13 человек. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В настоящее время сотрудники ведомства работают над ликвидацией возгорания. Пожар охватил площадь в 500 квадратных метров.
URA.RU пыталось связаться с цехом. На звонок корреспондента там не ответили. Очевидцы рассказали агентству, что пожар начался после 9 часов утра.
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