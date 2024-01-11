11 января 2024

Площадь пожара в Златоусте выросла до тысячи квадратных метров. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, огонь, чс
Пожарные продолжают борьбу с пламенем Фото:

Пожар, начавшийся 12 января в деревообрабатывающем цеху в Златоусте (Челябинская область), стал разрастаться. Его площадь уже превысила тысячу квадратных метров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, огонь перекинулся на кровлю рядом стоящего здания.

«Огонь распространился на кровлю административно-бытового здания. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Силы и средства наращиваются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Изначально площадь пожара составляла 500 квадратных метров. Возгорания произошло после 9 часов утра. Из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек. Жертв удалось избежать. На месте работают пожарные расчеты.

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Пожар, начавшийся 12 января в деревообрабатывающем цеху в Златоусте (Челябинская область), стал разрастаться. Его площадь уже превысила тысячу квадратных метров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, огонь перекинулся на кровлю рядом стоящего здания. «Огонь распространился на кровлю административно-бытового здания. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Силы и средства наращиваются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Изначально площадь пожара составляла 500 квадратных метров. Возгорания произошло после 9 часов утра. Из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек. Жертв удалось избежать. На месте работают пожарные расчеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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