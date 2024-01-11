Происшествия Пожары Площадь пожара в Златоусте выросла до тысячи квадратных метров. Видео 12 января 2024 в 11:21 Размер текста - 17 + Пожарные продолжают борьбу с пламенем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пожар, начавшийся 12 января в деревообрабатывающем цеху в Златоусте (Челябинская область), стал разрастаться. Его площадь уже превысила тысячу квадратных метров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, огонь перекинулся на кровлю рядом стоящего здания. «Огонь распространился на кровлю административно-бытового здания. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Силы и средства наращиваются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Изначально площадь пожара составляла 500 квадратных метров. Возгорания произошло после 9 часов утра. Из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек. Жертв удалось избежать. На месте работают пожарные расчеты. Пожар, начавшийся 12 января в деревообрабатывающем цеху в Златоусте (Челябинская область), стал разрастаться. Его площадь уже превысила тысячу квадратных метров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, огонь перекинулся на кровлю рядом стоящего здания. «Огонь распространился на кровлю административно-бытового здания. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Силы и средства наращиваются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Изначально площадь пожара составляла 500 квадратных метров. Возгорания произошло после 9 часов утра. Из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек. Жертв удалось избежать. На месте работают пожарные расчеты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям