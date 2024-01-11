Пожар, начавшийся 12 января в деревообрабатывающем цеху в Златоусте (Челябинская область), стал разрастаться. Его площадь уже превысила тысячу квадратных метров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, огонь перекинулся на кровлю рядом стоящего здания.
«Огонь распространился на кровлю административно-бытового здания. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Силы и средства наращиваются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Изначально площадь пожара составляла 500 квадратных метров. Возгорания произошло после 9 часов утра. Из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек. Жертв удалось избежать. На месте работают пожарные расчеты.
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