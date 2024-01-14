ФК «Спартак» сделал подарок тюменскому актеру из сериала «Слово пацана»

Футбольный клуб «Спартак» подарил актеру Льву Зулькарнаеву (сыграл участника молодежной группировки по кличке «Зима» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте») фирменную футболку с цифрами 72 — официальным кодом Тюменской области. Сообщение об этом появилось в официальных соцсетях футбольного клуба.
«Лев Зулькарнаев на стадионе „Спартака“! Актер, сыгравший „Зиму“ в сериале „Слово пацана“, и давний болельщик красно-белых заглянул на нашу домашнюю арену. Всегда рады видеть, Лев!» — сообщается в официальной группе «Спартак» на сайте «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что тюменец учился в Нефтегазовом университете на специальности «Геология». Лев также занимается благотворительностью и помогает землякам. Например, недавно он объявил сбор средств для больного ребенка из Тюмени.
В основу истории сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» легла книга Роберта Гараева о процессе становления криминальных подростковых группировок на территории Татарстана в конце прошлого века. Мнения об этом проекте разделились: некоторые считают, что картина оказывает негативное влияние на молодое поколение, в то время как другие выступают против такой точки зрения.
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