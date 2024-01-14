14 января 2024
13 января 2024

ФК «Спартак» сделал подарок тюменскому актеру из сериала «Слово пацана»

© Служба новостей «URA.RU»
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фото со съемок сериала "Слово пацана", слово пацана
Лев Зулькарнаев много лет болеет за московский ФК «Спартак» Фото:

Футбольный клуб «Спартак» подарил актеру Льву Зулькарнаеву (сыграл участника молодежной группировки по кличке «Зима» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте») фирменную футболку с цифрами 72 — официальным кодом Тюменской области. Сообщение об этом появилось в официальных соцсетях футбольного клуба.

«Лев Зулькарнаев на стадионе „Спартака“! Актер, сыгравший „Зиму“ в сериале „Слово пацана“, и давний болельщик красно-белых заглянул на нашу домашнюю арену. Всегда рады видеть, Лев!» — сообщается в официальной группе «Спартак» на сайте «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что тюменец учился в Нефтегазовом университете на специальности «Геология». Лев также занимается благотворительностью и помогает землякам. Например, недавно он объявил сбор средств для больного ребенка из Тюмени.

В основу истории сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» легла книга Роберта Гараева о процессе становления криминальных подростковых группировок на территории Татарстана в конце прошлого века. Мнения об этом проекте разделились: некоторые считают, что картина оказывает негативное влияние на молодое поколение, в то время как другие выступают против такой точки зрения.

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Футбольный клуб «Спартак» подарил актеру Льву Зулькарнаеву (сыграл участника молодежной группировки по кличке «Зима» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте») фирменную футболку с цифрами 72 — официальным кодом Тюменской области. Сообщение об этом появилось в официальных соцсетях футбольного клуба. «Лев Зулькарнаев на стадионе „Спартака“! Актер, сыгравший „Зиму“ в сериале „Слово пацана“, и давний болельщик красно-белых заглянул на нашу домашнюю арену. Всегда рады видеть, Лев!» — сообщается в официальной группе «Спартак» на сайте «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что тюменец учился в Нефтегазовом университете на специальности «Геология». Лев также занимается благотворительностью и помогает землякам. Например, недавно он объявил сбор средств для больного ребенка из Тюмени. В основу истории сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» легла книга Роберта Гараева о процессе становления криминальных подростковых группировок на территории Татарстана в конце прошлого века. Мнения об этом проекте разделились: некоторые считают, что картина оказывает негативное влияние на молодое поколение, в то время как другие выступают против такой точки зрения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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