ФК «Спартак» сделал подарок тюменскому актеру из сериала «Слово пацана»

15 января 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

Лев Зулькарнаев много лет болеет за московский ФК «Спартак» Фото: пресс-служба «Ростелеком» Футбольный клуб «Спартак» подарил актеру Льву Зулькарнаеву (сыграл участника молодежной группировки по кличке «Зима» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте») фирменную футболку с цифрами 72 — официальным кодом Тюменской области. Сообщение об этом появилось в официальных соцсетях футбольного клуба. «Лев Зулькарнаев на стадионе „Спартака“! Актер, сыгравший „Зиму“ в сериале „Слово пацана“, и давний болельщик красно-белых заглянул на нашу домашнюю арену. Всегда рады видеть, Лев!» — сообщается в официальной группе «Спартак» на сайте «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что тюменец учился в Нефтегазовом университете на специальности «Геология». Лев также занимается благотворительностью и помогает землякам. Например, недавно он объявил сбор средств для больного ребенка из Тюмени. В основу истории сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» легла книга Роберта Гараева о процессе становления криминальных подростковых группировок на территории Татарстана в конце прошлого века. Мнения об этом проекте разделились: некоторые считают, что картина оказывает негативное влияние на молодое поколение, в то время как другие выступают против такой точки зрения.

Футбольный клуб «Спартак» подарил актеру Льву Зулькарнаеву (сыграл участника молодежной группировки по кличке «Зима» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте») фирменную футболку с цифрами 72 — официальным кодом Тюменской области. Сообщение об этом появилось в официальных соцсетях футбольного клуба. «Лев Зулькарнаев на стадионе „Спартака“! Актер, сыгравший „Зиму“ в сериале „Слово пацана“, и давний болельщик красно-белых заглянул на нашу домашнюю арену. Всегда рады видеть, Лев!» — сообщается в официальной группе «Спартак» на сайте «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что тюменец учился в Нефтегазовом университете на специальности «Геология». Лев также занимается благотворительностью и помогает землякам. Например, недавно он объявил сбор средств для больного ребенка из Тюмени. В основу истории сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» легла книга Роберта Гараева о процессе становления криминальных подростковых группировок на территории Татарстана в конце прошлого века. Мнения об этом проекте разделились: некоторые считают, что картина оказывает негативное влияние на молодое поколение, в то время как другие выступают против такой точки зрения.