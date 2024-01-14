14 января 2024
13 января 2024

Пасынок пермского актера, сыгравший Андрея Пальто в «Слове пацана», снял клип. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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фото со съемок сериала "Слово пацана"
Впервые песню «Как быть» актер спел в сериале Фото:

Леон Кемстач, известный по роли Андрея Пальто в сериале «Слово пацана», выпустил клип на песню «Как быть». Видео актер опубликовал в своем канале на Youtube.

«Премьера клипа на кавер Леона „Как быть“. Музыка Игоря Крутого, слова Александра Косарева», — подписано видео.

Впервые эту песню Леон Кемстач исполнил в самом сериале. По сюжету его герой посвятил песню инспектору по делам несовершеннолетних Ирине. Фанаты положительно оценили творчество актера, оставив много хороших отзывов. «У тебя получилось. Очень-очень приятно слушать», — написал один из поклонников. «Это прекрасно. Наконец-то ты опубликовал этот клип», — прокомментировала Дарья.

Ранее стало известно, что Леон Кемстач стал пасынком пермского актера Антона Богданова, известного по роли в сериале «Реальные пацаны». В конце декабря 2023 года Богданов женился на матери Леона Лауре Кемстач. Именно Лаура предложила сыну принять участие в кастинге сериала «Слово пацана».

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Леон Кемстач, известный по роли Андрея Пальто в сериале «Слово пацана», выпустил клип на песню «Как быть». Видео актер опубликовал в своем канале на Youtube. «Премьера клипа на кавер Леона „Как быть“. Музыка Игоря Крутого, слова Александра Косарева», — подписано видео. Впервые эту песню Леон Кемстач исполнил в самом сериале. По сюжету его герой посвятил песню инспектору по делам несовершеннолетних Ирине. Фанаты положительно оценили творчество актера, оставив много хороших отзывов. «У тебя получилось. Очень-очень приятно слушать», — написал один из поклонников. «Это прекрасно. Наконец-то ты опубликовал этот клип», — прокомментировала Дарья. Ранее стало известно, что Леон Кемстач стал пасынком пермского актера Антона Богданова, известного по роли в сериале «Реальные пацаны». В конце декабря 2023 года Богданов женился на матери Леона Лауре Кемстач. Именно Лаура предложила сыну принять участие в кастинге сериала «Слово пацана».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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