Пасынок пермского актера, сыгравший Андрея Пальто в «Слове пацана», снял клип. Видео

15 января 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Впервые песню «Как быть» актер спел в сериале Фото: пресс-служба «Ростелеком» Леон Кемстач, известный по роли Андрея Пальто в сериале «Слово пацана», выпустил клип на песню «Как быть». Видео актер опубликовал в своем канале на Youtube. «Премьера клипа на кавер Леона „Как быть“. Музыка Игоря Крутого, слова Александра Косарева», — подписано видео. Впервые эту песню Леон Кемстач исполнил в самом сериале. По сюжету его герой посвятил песню инспектору по делам несовершеннолетних Ирине. Фанаты положительно оценили творчество актера, оставив много хороших отзывов. «У тебя получилось. Очень-очень приятно слушать», — написал один из поклонников. «Это прекрасно. Наконец-то ты опубликовал этот клип», — прокомментировала Дарья. Ранее стало известно, что Леон Кемстач стал пасынком пермского актера Антона Богданова, известного по роли в сериале «Реальные пацаны». В конце декабря 2023 года Богданов женился на матери Леона Лауре Кемстач. Именно Лаура предложила сыну принять участие в кастинге сериала «Слово пацана».

Леон Кемстач, известный по роли Андрея Пальто в сериале «Слово пацана», выпустил клип на песню «Как быть». Видео актер опубликовал в своем канале на Youtube. «Премьера клипа на кавер Леона „Как быть“. Музыка Игоря Крутого, слова Александра Косарева», — подписано видео. Впервые эту песню Леон Кемстач исполнил в самом сериале. По сюжету его герой посвятил песню инспектору по делам несовершеннолетних Ирине. Фанаты положительно оценили творчество актера, оставив много хороших отзывов. «У тебя получилось. Очень-очень приятно слушать», — написал один из поклонников. «Это прекрасно. Наконец-то ты опубликовал этот клип», — прокомментировала Дарья. Ранее стало известно, что Леон Кемстач стал пасынком пермского актера Антона Богданова, известного по роли в сериале «Реальные пацаны». В конце декабря 2023 года Богданов женился на матери Леона Лауре Кемстач. Именно Лаура предложила сыну принять участие в кастинге сериала «Слово пацана».