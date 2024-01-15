Россия и Иран заключат крупный договор в военной сфере

15 января 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

В документ включат уважение территориальной целостности двух стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр обороны и поддержки Вооруженных Сил Исламской Республики Иран бригадный генерал Мохаммад Аштиани и министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провели телефонные переговоры по вопросам двустороннего военного сотрудничества. Государства заключат Большой межгосударственный договор. Об этом сообщает Минобороны России. «Стороны подчеркнули приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений. <…> Что будет подтверждено в готовящемся к подписанию Большом межгосударственном договоре», — передает ведомство . В этот документ будет включен пункт об уважении территориальной целостности двух стран и их суверенитета. В ходе телефонных переговоров Шойгу и Аштиани также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности. Министр обороны РФ отметил, что Тегеран и Москва наращивают совместные усилия в интересах создания многополярного и равноправного мира. Разговор стал шагом для укрепления стратегических отношений между странами, он прошел в дружеской атмосфере. Ранее сообщалось, что страны заключили договор о зоне свободной торговли. По словам вице-премьера России Александра Новака, документ подписали в декабре, а в будущем планируется подписать межгосударственный договор.

Министр обороны и поддержки Вооруженных Сил Исламской Республики Иран бригадный генерал Мохаммад Аштиани и министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провели телефонные переговоры по вопросам двустороннего военного сотрудничества. Государства заключат Большой межгосударственный договор. Об этом сообщает Минобороны России. «Стороны подчеркнули приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений. <…> Что будет подтверждено в готовящемся к подписанию Большом межгосударственном договоре», — передает ведомство. В этот документ будет включен пункт об уважении территориальной целостности двух стран и их суверенитета. В ходе телефонных переговоров Шойгу и Аштиани также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности. Министр обороны РФ отметил, что Тегеран и Москва наращивают совместные усилия в интересах создания многополярного и равноправного мира. Разговор стал шагом для укрепления стратегических отношений между странами, он прошел в дружеской атмосфере. Ранее сообщалось, что страны заключили договор о зоне свободной торговли. По словам вице-премьера России Александра Новака, документ подписали в декабре, а в будущем планируется подписать межгосударственный договор.