Прокуратура Финляндии обвинила владельца Siberica в нарушении санкций против РФ

15 января 2024 в 21:02 Размер текста - 17 +

Владельцу двух финских компаний Габриэлю Темину предъявлено обвинение в экспорте оборонного оборудования Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Две финские компании власти обвинили в нарушении санкций против России. В частности, генеральному директору компаний Luminor и Siberica Габриэлю Темину было предъявлено обвинение в экспорте военного оборудования и в нарушении правил при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщает прокуратура Финляндии. «Прокурор предъявил Габриэлю Темину, генеральному директору компаний Luminor и Siberica, обвинения в рационировании при отягчающих обстоятельствах», — передает прокуратура Финляндии. Также его обвинили в экспорте оборонного оборудования. В том же обвинили трех сотрудников компании и представителя экспедитора. Подозреваемые не признали свою вину. В отношении одного из подозреваемых вынесли постановление, согласно которому против него не будет возбуждено уголовное дело.

Две финские компании власти обвинили в нарушении санкций против России. В частности, генеральному директору компаний Luminor и Siberica Габриэлю Темину было предъявлено обвинение в экспорте военного оборудования и в нарушении правил при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщает прокуратура Финляндии. «Прокурор предъявил Габриэлю Темину, генеральному директору компаний Luminor и Siberica, обвинения в рационировании при отягчающих обстоятельствах», — передает прокуратура Финляндии. Также его обвинили в экспорте оборонного оборудования. В том же обвинили трех сотрудников компании и представителя экспедитора. Подозреваемые не признали свою вину. В отношении одного из подозреваемых вынесли постановление, согласно которому против него не будет возбуждено уголовное дело.