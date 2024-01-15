Прокуратура Финляндии обвинила владельца Siberica в нарушении санкций против РФ

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Владельцу двух финских компаний Габриэлю Темину предъявлено обвинение в экспорте оборонного оборудования Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Две финские компании власти обвинили в нарушении санкций против России. В частности, генеральному директору компаний Luminor и Siberica Габриэлю Темину было предъявлено обвинение в экспорте военного оборудования и в нарушении правил при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщает прокуратура Финляндии.

«Прокурор предъявил Габриэлю Темину, генеральному директору компаний Luminor и Siberica, обвинения в рационировании при отягчающих обстоятельствах», — передает прокуратура Финляндии. Также его обвинили в экспорте оборонного оборудования.

В том же обвинили трех сотрудников компании и представителя экспедитора. Подозреваемые не признали свою вину. В отношении одного из подозреваемых вынесли постановление, согласно которому против него не будет возбуждено уголовное дело.

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Две финские компании власти обвинили в нарушении санкций против России. В частности, генеральному директору компаний Luminor и Siberica Габриэлю Темину было предъявлено обвинение в экспорте военного оборудования и в нарушении правил при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщает прокуратура Финляндии. «Прокурор предъявил Габриэлю Темину, генеральному директору компаний Luminor и Siberica, обвинения в рационировании при отягчающих обстоятельствах», — передает прокуратура Финляндии. Также его обвинили в экспорте оборонного оборудования. В том же обвинили трех сотрудников компании и представителя экспедитора. Подозреваемые не признали свою вину. В отношении одного из подозреваемых вынесли постановление, согласно которому против него не будет возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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