Прокуратура Финляндии обвинила владельца Siberica в нарушении санкций против РФ

Две финские компании власти обвинили в нарушении санкций против России. В частности, генеральному директору компаний Luminor и Siberica Габриэлю Темину было предъявлено обвинение в экспорте военного оборудования и в нарушении правил при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщает прокуратура Финляндии.
«Прокурор предъявил Габриэлю Темину, генеральному директору компаний Luminor и Siberica, обвинения в рационировании при отягчающих обстоятельствах», — передает прокуратура Финляндии. Также его обвинили в экспорте оборонного оборудования.
В том же обвинили трех сотрудников компании и представителя экспедитора. Подозреваемые не признали свою вину. В отношении одного из подозреваемых вынесли постановление, согласно которому против него не будет возбуждено уголовное дело.
Две финские компании власти обвинили в нарушении санкций против России. В частности, генеральному директору компаний Luminor и Siberica Габриэлю Темину было предъявлено обвинение в экспорте военного оборудования и в нарушении правил при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщает прокуратура Финляндии. «Прокурор предъявил Габриэлю Темину, генеральному директору компаний Luminor и Siberica, обвинения в рационировании при отягчающих обстоятельствах», — передает прокуратура Финляндии. Также его обвинили в экспорте оборонного оборудования. В том же обвинили трех сотрудников компании и представителя экспедитора. Подозреваемые не признали свою вину. В отношении одного из подозреваемых вынесли постановление, согласно которому против него не будет возбуждено уголовное дело.