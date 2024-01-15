В Перми у учащихся школы выявили коклюш

16 января 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

Наличие заболевания показал ПЦР-тест Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми сразу у нескольких учащихся средних классов школы №22 выявлен коклюш. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказала мама одного из школьников. По словам пермячки, информация о заболевании детей обсуждалась на днях в родительском чате (скрины переписки имеются в распоряжении URA.RU). «Одна из родительниц в чате написала, что у ее дочь переболела коклюшем. Это показал ПЦР-тест. Как оказалось, в конце декабря был инфицирован один из ребят, а его родители не предупредили других родителей учащихся о заболевании. В итоге сейчас стоит вопрос о введении карантина», — сообщила агентству женщина. Также горожанка предоставила URA.RU скрины переписки из родительского чата. В нем сказано, что мама заболевшего ученика не подозревала, что у ее ребенка коклюш. «У Д. несколько дней был небольшой кашель без температуры. Мы сначала не придали этому значения, но затем все-таки решили обратиться к педиатру, сдали ПЦР-тест и вот результат. Педиатр сообщила о заболевании школьному врачу и в Роспотребнадзор. После выявления заболевания ребенок несколько дней находился на карантине», — объяснила мама учащегося. В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю URA.RU сообщили, что с начала 2024 года в школе №22 не были зарегистрированы лабораторно подтвержденные случаи заболевания коклюшем. В ноябре2023 года коклюш выявили у учащейся школы «Точка, после этого класс, в котором училась девочка, отправили на карантин. В региональном управлении Роспотребнадзора ситуацию с заболеваемостью коклюшем в Пермском крае назвали «контролируемой». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми сразу у нескольких учащихся средних классов школы №22 выявлен коклюш. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказала мама одного из школьников. По словам пермячки, информация о заболевании детей обсуждалась на днях в родительском чате (скрины переписки имеются в распоряжении URA.RU). «Одна из родительниц в чате написала, что у ее дочь переболела коклюшем. Это показал ПЦР-тест. Как оказалось, в конце декабря был инфицирован один из ребят, а его родители не предупредили других родителей учащихся о заболевании. В итоге сейчас стоит вопрос о введении карантина», — сообщила агентству женщина. Также горожанка предоставила URA.RU скрины переписки из родительского чата. В нем сказано, что мама заболевшего ученика не подозревала, что у ее ребенка коклюш. «У Д. несколько дней был небольшой кашель без температуры. Мы сначала не придали этому значения, но затем все-таки решили обратиться к педиатру, сдали ПЦР-тест и вот результат. Педиатр сообщила о заболевании школьному врачу и в Роспотребнадзор. После выявления заболевания ребенок несколько дней находился на карантине», — объяснила мама учащегося. В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю URA.RU сообщили, что с начала 2024 года в школе №22 не были зарегистрированы лабораторно подтвержденные случаи заболевания коклюшем. В ноябре2023 года коклюш выявили у учащейся школы «Точка, после этого класс, в котором училась девочка, отправили на карантин. В региональном управлении Роспотребнадзора ситуацию с заболеваемостью коклюшем в Пермском крае назвали «контролируемой».