В Пермском крае Роспотребнадзор раскрыл ситуацию с заболеваемостью коклюшем

Пермский Роспотребнадзор напомнил о необходимости вакцинации против коклюша

27 ноября 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор напомнил о необходимости проведения профилактических прививок против коклюша Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае Роспотребнадзор на выдавал предписание о приостановлении учебного процесса в связи с заболеваемостью коклюшем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что ситуация находится под контролем. «Предписание о приостановлении образовательного процесса Роспотребнадзором не выдавались. Ситуация в регионе по заболеванию коклюшем контролируемая», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. Также в Роспотребнадзоре напомнили о необходимости профилактики заболевания. Вакцинация проводится детям, начиная с трехмесячного возраста с интервалом в 1,5 месяца. Ревакцинация проводится в 18 месяцев. На минувшей неделе в Перми у учащейся школы «Точка» был диагностировали коклюш. После этого половину класса отправили на карантин. В мае сообщалось о том, что в регионе не хватает вакцин от коклюша. В Минздраве отмечали, что вакцины были закуплены в достаточном количестве, но все-таки закончились.

В Пермском крае Роспотребнадзор на выдавал предписание о приостановлении учебного процесса в связи с заболеваемостью коклюшем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что ситуация находится под контролем. «Предписание о приостановлении образовательного процесса Роспотребнадзором не выдавались. Ситуация в регионе по заболеванию коклюшем контролируемая», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. Также в Роспотребнадзоре напомнили о необходимости профилактики заболевания. Вакцинация проводится детям, начиная с трехмесячного возраста с интервалом в 1,5 месяца. Ревакцинация проводится в 18 месяцев. На минувшей неделе в Перми у учащейся школы «Точка» был диагностировали коклюш. После этого половину класса отправили на карантин. В мае сообщалось о том, что в регионе не хватает вакцин от коклюша. В Минздраве отмечали, что вакцины были закуплены в достаточном количестве, но все-таки закончились.