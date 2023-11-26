В Пермском крае Роспотребнадзор раскрыл ситуацию с заболеваемостью коклюшем

В Пермском крае Роспотребнадзор на выдавал предписание о приостановлении учебного процесса в связи с заболеваемостью коклюшем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что ситуация находится под контролем.
«Предписание о приостановлении образовательного процесса Роспотребнадзором не выдавались. Ситуация в регионе по заболеванию коклюшем контролируемая», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. Также в Роспотребнадзоре напомнили о необходимости профилактики заболевания. Вакцинация проводится детям, начиная с трехмесячного возраста с интервалом в 1,5 месяца. Ревакцинация проводится в 18 месяцев.
На минувшей неделе в Перми у учащейся школы «Точка» был диагностировали коклюш. После этого половину класса отправили на карантин. В мае сообщалось о том, что в регионе не хватает вакцин от коклюша. В Минздраве отмечали, что вакцины были закуплены в достаточном количестве, но все-таки закончились.
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