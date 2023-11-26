26 ноября 2023

В Пермском крае Роспотребнадзор раскрыл ситуацию с заболеваемостью коклюшем

Пермский Роспотребнадзор напомнил о необходимости вакцинации против коклюша
© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор напомнил о необходимости проведения профилактических прививок против коклюша Фото:

В Пермском крае Роспотребнадзор на выдавал предписание о приостановлении учебного процесса в связи с заболеваемостью коклюшем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что ситуация находится под контролем.

«Предписание о приостановлении образовательного процесса Роспотребнадзором не выдавались. Ситуация в регионе по заболеванию коклюшем контролируемая», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. Также в Роспотребнадзоре напомнили о необходимости профилактики заболевания. Вакцинация проводится детям, начиная с трехмесячного возраста с интервалом в 1,5 месяца. Ревакцинация проводится в 18 месяцев.

На минувшей неделе в Перми у учащейся школы «Точка» был диагностировали коклюш. После этого половину класса отправили на карантин. В мае сообщалось о том, что в регионе не хватает вакцин от коклюша. В Минздраве отмечали, что вакцины были закуплены в достаточном количестве, но все-таки закончились.

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В Пермском крае Роспотребнадзор на выдавал предписание о приостановлении учебного процесса в связи с заболеваемостью коклюшем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что ситуация находится под контролем. «Предписание о приостановлении образовательного процесса Роспотребнадзором не выдавались. Ситуация в регионе по заболеванию коклюшем контролируемая», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. Также в Роспотребнадзоре напомнили о необходимости профилактики заболевания. Вакцинация проводится детям, начиная с трехмесячного возраста с интервалом в 1,5 месяца. Ревакцинация проводится в 18 месяцев. На минувшей неделе в Перми у учащейся школы «Точка» был диагностировали коклюш. После этого половину класса отправили на карантин. В мае сообщалось о том, что в регионе не хватает вакцин от коклюша. В Минздраве отмечали, что вакцины были закуплены в достаточном количестве, но все-таки закончились.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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