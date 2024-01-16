Чернышенко: в РФ придумают новые независимые спортивные форматы

Власти России ведут разработку новых спортивных форматов, независящих от желания спортивных функционеров в мире. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Пока по поручению президента мы разрабатываем новые форматы», — приводит ТАСС слова Чернышенко. Он отметил, что форматы не будут зависеть от желания международных спортивных функционеров.
Ранее Россию начали отстранять от международных спортивных соревнований из-за конфликта на Украине. В связи с этим в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что спортсмены из Белоруссии и РФ не смогут участвовать в Азиатских играх в Китае по техническим причинам. При этом издание The Indian Express со ссылкой на Олимпийский совет Азии добавило, атлетам все-таки не дали разрешение на участие в Играх.
Кроме того, МОК ранее продлил санкции против российских и белорусских спортсменов. Уточнялось, что под запрет попадали гимны, флаги и другие опознавательные знаки государств России и Беларуси.
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