Чернышенко: в РФ придумают новые независимые спортивные форматы

16 января 2024 в 20:32 Размер текста - 17 +

По словам Чернышенко, новые форматы не будут зависеть от желания иностранных спортивных функционеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти России ведут разработку новых спортивных форматов, независящих от желания спортивных функционеров в мире. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Пока по поручению президента мы разрабатываем новые форматы», — приводит ТАСС слова Чернышенко. Он отметил, что форматы не будут зависеть от желания международных спортивных функционеров. Ранее Россию начали отстранять от международных спортивных соревнований из-за конфликта на Украине. В связи с этим в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что спортсмены из Белоруссии и РФ не смогут участвовать в Азиатских играх в Китае по техническим причинам. При этом издание The Indian Express со ссылкой на Олимпийский совет Азии добавило, атлетам все-таки не дали разрешение на участие в Играх. Кроме того, МОК ранее продлил санкции против российских и белорусских спортсменов. Уточнялось, что под запрет попадали гимны, флаги и другие опознавательные знаки государств России и Беларуси.

Власти России ведут разработку новых спортивных форматов, независящих от желания спортивных функционеров в мире. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Пока по поручению президента мы разрабатываем новые форматы», — приводит ТАСС слова Чернышенко. Он отметил, что форматы не будут зависеть от желания международных спортивных функционеров. Ранее Россию начали отстранять от международных спортивных соревнований из-за конфликта на Украине. В связи с этим в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что спортсмены из Белоруссии и РФ не смогут участвовать в Азиатских играх в Китае по техническим причинам. При этом издание The Indian Express со ссылкой на Олимпийский совет Азии добавило, атлетам все-таки не дали разрешение на участие в Играх. Кроме того, МОК ранее продлил санкции против российских и белорусских спортсменов. Уточнялось, что под запрет попадали гимны, флаги и другие опознавательные знаки государств России и Беларуси.