Чернышенко: в РФ придумают новые независимые спортивные форматы

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Марафон "Новое знание", первый день. Москва, чернышенко дмитрий
По словам Чернышенко, новые форматы не будут зависеть от желания иностранных спортивных функционеров Фото:
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Власти России ведут разработку новых спортивных форматов, независящих от желания спортивных функционеров в мире. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Пока по поручению президента мы разрабатываем новые форматы», — приводит ТАСС слова Чернышенко. Он отметил, что форматы не будут зависеть от желания международных спортивных функционеров.

Ранее Россию начали отстранять от международных спортивных соревнований из-за конфликта на Украине. В связи с этим в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что спортсмены из Белоруссии и РФ не смогут участвовать в Азиатских играх в Китае по техническим причинам. При этом издание The Indian Express со ссылкой на Олимпийский совет Азии добавило, атлетам все-таки не дали разрешение на участие в Играх.

Кроме того, МОК ранее продлил санкции против российских и белорусских спортсменов. Уточнялось, что под запрет попадали гимны, флаги и другие опознавательные знаки государств России и Беларуси.

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Власти России ведут разработку новых спортивных форматов, независящих от желания спортивных функционеров в мире. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Пока по поручению президента мы разрабатываем новые форматы», — приводит ТАСС слова Чернышенко. Он отметил, что форматы не будут зависеть от желания международных спортивных функционеров. Ранее Россию начали отстранять от международных спортивных соревнований из-за конфликта на Украине. В связи с этим в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что спортсмены из Белоруссии и РФ не смогут участвовать в Азиатских играх в Китае по техническим причинам. При этом издание The Indian Express со ссылкой на Олимпийский совет Азии добавило, атлетам все-таки не дали разрешение на участие в Играх. Кроме того, МОК ранее продлил санкции против российских и белорусских спортсменов. Уточнялось, что под запрет попадали гимны, флаги и другие опознавательные знаки государств России и Беларуси.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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