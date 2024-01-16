16 января 2024

Прокуратура помогла челябинским сиротам получить положенное им жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети-сироты получили положенные им по закону квартиры Фото:

Прокуратура Аргаяшского района Челябинской области помогла местным детям-сиротам получить положенное им по закону жилье. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, квартиры получили 23 человека.

«По результатам проверок в 2023 году прокуратурой района в суд направлено 23 исковых заявления о предоставлении сиротам благоустроенных жилых помещений, которые рассмотрены и удовлетворены. С целью эффективного освоения бюджетных средств рассмотрена возможность предоставления жилья указанной категории лиц на территории другого муниципального образования», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.

Там отметили, что вопрос обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находится на особом контроле органов прокуратуры. Только за прошлый год в Аргаяшском районе после вмешательства прокуратуры квартиры получили 35 человек. Семерым из них было предоставлено новое жилье в Аргаяше, оставшимся 28 — в Челябинске.

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Прокуратура Аргаяшского района Челябинской области помогла местным детям-сиротам получить положенное им по закону жилье. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, квартиры получили 23 человека. «По результатам проверок в 2023 году прокуратурой района в суд направлено 23 исковых заявления о предоставлении сиротам благоустроенных жилых помещений, которые рассмотрены и удовлетворены. С целью эффективного освоения бюджетных средств рассмотрена возможность предоставления жилья указанной категории лиц на территории другого муниципального образования», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Там отметили, что вопрос обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находится на особом контроле органов прокуратуры. Только за прошлый год в Аргаяшском районе после вмешательства прокуратуры квартиры получили 35 человек. Семерым из них было предоставлено новое жилье в Аргаяше, оставшимся 28 — в Челябинске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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