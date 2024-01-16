Общество Прокуратура помогла челябинским сиротам получить положенное им жилье 17 января 2024 в 11:52 Размер текста - 17 + Дети-сироты получили положенные им по закону квартиры Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Прокуратура Аргаяшского района Челябинской области помогла местным детям-сиротам получить положенное им по закону жилье. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, квартиры получили 23 человека. «По результатам проверок в 2023 году прокуратурой района в суд направлено 23 исковых заявления о предоставлении сиротам благоустроенных жилых помещений, которые рассмотрены и удовлетворены. С целью эффективного освоения бюджетных средств рассмотрена возможность предоставления жилья указанной категории лиц на территории другого муниципального образования», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Там отметили, что вопрос обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находится на особом контроле органов прокуратуры. Только за прошлый год в Аргаяшском районе после вмешательства прокуратуры квартиры получили 35 человек. Семерым из них было предоставлено новое жилье в Аргаяше, оставшимся 28 — в Челябинске. Прокуратура Аргаяшского района Челябинской области помогла местным детям-сиротам получить положенное им по закону жилье. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, квартиры получили 23 человека. «По результатам проверок в 2023 году прокуратурой района в суд направлено 23 исковых заявления о предоставлении сиротам благоустроенных жилых помещений, которые рассмотрены и удовлетворены. С целью эффективного освоения бюджетных средств рассмотрена возможность предоставления жилья указанной категории лиц на территории другого муниципального образования», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Там отметили, что вопрос обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находится на особом контроле органов прокуратуры. Только за прошлый год в Аргаяшском районе после вмешательства прокуратуры квартиры получили 35 человек. Семерым из них было предоставлено новое жилье в Аргаяше, оставшимся 28 — в Челябинске. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям