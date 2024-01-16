У челябинского мальчика из мозга извлекли кисту с личинками паразита. Видео

17 января 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

Нейрохирурги извлекли кисту, не допустив попадания личинок в мозг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из мозга 12-летнего ребенка нейрохирурги Челябинской областной детской клинической больницы извлекли 12-сантиметровую кисту с личинками паразита. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе ЧОДКБ. «Мальчика по имени Миша мучали головные боли, произошел перекос лица, появилась слабость в конечностях. На приемах в платных клиниках диагноз выставить не смогли. Когда мальчик пришел ко мне, я очень удивился, взглянув на снимки МРТ. Эхинококкоз головного мозга. Количество кист не поддавалось подсчету. А объем этого узла был порядка 12 сантиметров», — цитируют в пресс-службе слова заведующего отделением нейрохирургии ЧОДКБ Германа Сафронова. Хирурги провели Мише операцию. Образование было удалено тотально. При этом хирурги не допустили вскрытия ни одного из пузырьков кисты, иначе произошло бы обсеменение личинками всего мозга. Сафронов отметил, что случай эхинококкоза головного мозга — всего второй в его практике. Первый случай был 30 лет назад. Поводом для обращения к специалистам стали изменения в поведении Миши. Ребенок стал отставать в школе, был невнимательным на уроках и получал замечания от учителей. После занятий мальчик сразу ложился спать. Затем он стал хромать, рука двигалась с трудом, болела голова. Эхинококкоз головного мозга — это заболевание, обусловленное проникновением в мозг личинок (не взрослых «червей») эхинококка с формированием единичных или множественных кист-пузырей. Заражение происходит, в основном, через грязные руки. Занос личинки в головной мозг происходит с током крови, если она не «зацепилась» в тканях предыдущих органов. Больной эхинококкозом человек не выделяет паразитов и не опасен для окружающих. Сейчас юный Миша чувствует себя хорошо. Головные боли прошли, движения восстановились почти в полном объеме. Впереди у него этап реабилитации и возвращение к привычному образу жизни. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из мозга 12-летнего ребенка нейрохирурги Челябинской областной детской клинической больницы извлекли 12-сантиметровую кисту с личинками паразита. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе ЧОДКБ. «Мальчика по имени Миша мучали головные боли, произошел перекос лица, появилась слабость в конечностях. На приемах в платных клиниках диагноз выставить не смогли. Когда мальчик пришел ко мне, я очень удивился, взглянув на снимки МРТ. Эхинококкоз головного мозга. Количество кист не поддавалось подсчету. А объем этого узла был порядка 12 сантиметров», — цитируют в пресс-службе слова заведующего отделением нейрохирургии ЧОДКБ Германа Сафронова. Хирурги провели Мише операцию. Образование было удалено тотально. При этом хирурги не допустили вскрытия ни одного из пузырьков кисты, иначе произошло бы обсеменение личинками всего мозга. Сафронов отметил, что случай эхинококкоза головного мозга — всего второй в его практике. Первый случай был 30 лет назад. Поводом для обращения к специалистам стали изменения в поведении Миши. Ребенок стал отставать в школе, был невнимательным на уроках и получал замечания от учителей. После занятий мальчик сразу ложился спать. Затем он стал хромать, рука двигалась с трудом, болела голова. Эхинококкоз головного мозга — это заболевание, обусловленное проникновением в мозг личинок (не взрослых «червей») эхинококка с формированием единичных или множественных кист-пузырей. Заражение происходит, в основном, через грязные руки. Занос личинки в головной мозг происходит с током крови, если она не «зацепилась» в тканях предыдущих органов. Больной эхинококкозом человек не выделяет паразитов и не опасен для окружающих. Сейчас юный Миша чувствует себя хорошо. Головные боли прошли, движения восстановились почти в полном объеме. Впереди у него этап реабилитации и возвращение к привычному образу жизни.