Сын Трутнева судится с пермским фондом капремонта из-за крыши

17 января 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Фонд хотел отремонтировать крышу в 2023 году, но перенес сроки на 35 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ИП Дмитрий Трутнев обратился в Арбитражный суд с иском к фонду капремонта Пермского края. Информация об этом содержится в картотеке суда. Источники URA.RU уверены, что предприниматель является сыном вице-премьера РФ Юрия Трутнева, так как ИНН обоих совпадают. «Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Чиркова А.В., ознакомившись с исковым заявлением индивидуального предпринимателя Трутнева Дмитрия Юрьевича (ОГРНИП: 306590409700012, ИНН: 590413321624) к некоммерческой организации „Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае“ об обязании выполнить работы по ремонту крыши, определил: исковое заявление принять и возбудить производство по делу», — говорится в определении о принятии иска к производству. В пресс-службе суда URA.RU пояснили, что речь идет о доме по адресу ул. Парковый проспект, 42, где Трутневу принадлежит нежилое помещение. В доме в 2023 году был запланирован капремонт на сумму более 26 млн рублей, из которых более 8 млн должны были направить на ремонт крыши. Однако работы не были проведены. В фонде капремонта ему заявили, что на данные работы нет денег. «В иске заявитель просит суд обязать фонд провести капремонт кровли в течение месяца с момента вступления в силу соответствующего решения суда. Также взыскать с фонда госпошлину», — рассказали в пресс-службе суда. По новой программе капремонта Пермского края, принятой 2 ноября 2023 года, работы по ремонту крыши в этом доме запланированы на 2057—2059 годы. В доме по ул. Парковый, 42, согласно данным 2gis, расположен магазин «Монетка», кафе быстрого питания «Shaurma A», а также временно неработающий магазин табачных изделий. Источник URA.RU, близкий к фонду капремонта, высказал версию, что Трутнев-младший может быть собственником помещения, где расположена «Монетка». Агентство не располагает контактами Дмитрия Трутнева и готово предоставить ему возможность для комментария. В фонд капремонта направлен запрос, ответ на момент публикации не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что несколько ТСЖ в суде требуют отмены программы капремонта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ИП Дмитрий Трутнев обратился в Арбитражный суд с иском к фонду капремонта Пермского края. Информация об этом содержится в картотеке суда. Источники URA.RU уверены, что предприниматель является сыном вице-премьера РФ Юрия Трутнева, так как ИНН обоих совпадают. «Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Чиркова А.В., ознакомившись с исковым заявлением индивидуального предпринимателя Трутнева Дмитрия Юрьевича (ОГРНИП: 306590409700012, ИНН: 590413321624) к некоммерческой организации „Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае“ об обязании выполнить работы по ремонту крыши, определил: исковое заявление принять и возбудить производство по делу», — говорится в определении о принятии иска к производству. В пресс-службе суда URA.RU пояснили, что речь идет о доме по адресу ул. Парковый проспект, 42, где Трутневу принадлежит нежилое помещение. В доме в 2023 году был запланирован капремонт на сумму более 26 млн рублей, из которых более 8 млн должны были направить на ремонт крыши. Однако работы не были проведены. В фонде капремонта ему заявили, что на данные работы нет денег. «В иске заявитель просит суд обязать фонд провести капремонт кровли в течение месяца с момента вступления в силу соответствующего решения суда. Также взыскать с фонда госпошлину», — рассказали в пресс-службе суда. По новой программе капремонта Пермского края, принятой 2 ноября 2023 года, работы по ремонту крыши в этом доме запланированы на 2057—2059 годы. В доме по ул. Парковый, 42, согласно данным 2gis, расположен магазин «Монетка», кафе быстрого питания «Shaurma A», а также временно неработающий магазин табачных изделий. Источник URA.RU, близкий к фонду капремонта, высказал версию, что Трутнев-младший может быть собственником помещения, где расположена «Монетка». Агентство не располагает контактами Дмитрия Трутнева и готово предоставить ему возможность для комментария. В фонд капремонта направлен запрос, ответ на момент публикации не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что несколько ТСЖ в суде требуют отмены программы капремонта.