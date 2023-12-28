Пермский край рискует остаться без программы капремонта

Пермяки в суде требуют отменить программу капремонта домов

29 декабря 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Пермяки будут ждать капремонта по 50 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Несколько пермских ТСЖ обратились в Пермский краевой суд с требованием отменить сразу две программы капремонта 2014—2044 годы (старая версия) и 2024—2074 годы (обновленная, принята в апреле 2023 года). Информация об этом содержится в картотеке суда. Как пояснил URA.RU юрист Виталий Степанов, который представляет собственников, главная претензия заключается в переносе сроков ремонта, а также исчезновение из программы некоторых видов ремонта. «Чиновники весьма вольно обошлись со сроками проведения ремонта по отдельным видам работ и подвинули их, не спросив ни жителей, ни управляющую организацию, либо перенесли сроки вопреки принятым собственниками жилья решениям. У некоторых домов исчезли работы по ремонту лифтов, как будто этого оборудования в доме нет совсем. У других эти работы оказались перенесенными на 50 лет (2072—2074 годы), хотя нормативный срок эксплуатации пассажирского лифта составляет 25 лет», — объяснил он. По дому на ул. Ленина работы перенесены на 2072 год, дому тогда будет далеко за 100 лет. «Я, признаться, ни одного больше подобного по срокам действия программного документа не знаю (не уверен, что он и в мире то есть), по которому на полном серьезе собирали бы деньги за работы, планируемые к осуществлению через 50 лет! Теперь у жителей этого дома явно прибавится стимулов дожить до 100 и более лет, чтобы убедиться в искренности намерений краевого правительства относительно расходования их денег, собранных за полвека», — отметил Степанов. Дата принятия постановления — 28.04.2023, а впервые опубликован он был почему-то только 21 августа, добавил Степанов. На что ушли эти четыре месяца никто не понимает. Первое судебное заседание было 14 декабря. Очередное намечено на 18 января. Источники URA.RU считают, что у истцов есть все шансы на победу. В результате Пермский край останется без программы капремонта. В пресс-службе министерства ЖКХ отмечают, что принятая в 2014 году программа была абсолютно нежизнеспособной. В нее нередко попадала неточная информация о требуемых видах работ и состоянии объектов, которую муниципалитеты получали от ТСЖ и управляющих компаний, а затем передавали в край. «Теперь благодаря комплексному обследованию домов у региона появились достоверные данные», — отметили в ведомстве. Новая программа сформирована с учетом финансовой устойчивости Фонда капремонта и ранее выполненных комплексных обследований технического состояния многоквартирных домов. А сроки ремонта жители могут перенести на более ранние на общем собрании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Несколько пермских ТСЖ обратились в Пермский краевой суд с требованием отменить сразу две программы капремонта 2014—2044 годы (старая версия) и 2024—2074 годы (обновленная, принята в апреле 2023 года). Информация об этом содержится в картотеке суда. Как пояснил URA.RU юрист Виталий Степанов, который представляет собственников, главная претензия заключается в переносе сроков ремонта, а также исчезновение из программы некоторых видов ремонта. «Чиновники весьма вольно обошлись со сроками проведения ремонта по отдельным видам работ и подвинули их, не спросив ни жителей, ни управляющую организацию, либо перенесли сроки вопреки принятым собственниками жилья решениям. У некоторых домов исчезли работы по ремонту лифтов, как будто этого оборудования в доме нет совсем. У других эти работы оказались перенесенными на 50 лет (2072—2074 годы), хотя нормативный срок эксплуатации пассажирского лифта составляет 25 лет», — объяснил он. По дому на ул. Ленина работы перенесены на 2072 год, дому тогда будет далеко за 100 лет. «Я, признаться, ни одного больше подобного по срокам действия программного документа не знаю (не уверен, что он и в мире то есть), по которому на полном серьезе собирали бы деньги за работы, планируемые к осуществлению через 50 лет! Теперь у жителей этого дома явно прибавится стимулов дожить до 100 и более лет, чтобы убедиться в искренности намерений краевого правительства относительно расходования их денег, собранных за полвека», — отметил Степанов. Дата принятия постановления — 28.04.2023, а впервые опубликован он был почему-то только 21 августа, добавил Степанов. На что ушли эти четыре месяца никто не понимает. Первое судебное заседание было 14 декабря. Очередное намечено на 18 января. Источники URA.RU считают, что у истцов есть все шансы на победу. В результате Пермский край останется без программы капремонта. В пресс-службе министерства ЖКХ отмечают, что принятая в 2014 году программа была абсолютно нежизнеспособной. В нее нередко попадала неточная информация о требуемых видах работ и состоянии объектов, которую муниципалитеты получали от ТСЖ и управляющих компаний, а затем передавали в край. «Теперь благодаря комплексному обследованию домов у региона появились достоверные данные», — отметили в ведомстве. Новая программа сформирована с учетом финансовой устойчивости Фонда капремонта и ранее выполненных комплексных обследований технического состояния многоквартирных домов. А сроки ремонта жители могут перенести на более ранние на общем собрании.