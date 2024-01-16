Молодежь Сургута собирает подписи в поддержку концерта скандального рэпера

В Сургуте молодежь вступилась за рэпера Кишлака и просит не отменять его концерт

17 января 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

В Сургуте молодежь создала петицию против отмены концерта Кишлака в городе Фото: Дарья Попова © URA.RU (фото из архива) Молодежная тусовка Сургута опубликовала в соцсети петицию, в которой просит не отменять концерт рэпера Кишлака в городе. Фанаты считают, что исполнителю нужно разрешить выступить, несмотря на возмущения общественности.



«Почему псевдоактивисты, не слушая творчество музыкальной группы „Кишлак“, хотят отменить его концерт? Если кому-то не нравится артист, то просто не приходите на это мероприятие. Максим Фисенко — солист группы. Его внешний вид — не показатель его внешнего вида. Дайте парню выступить, фанаты любят его и очень давно ждут», — говорится в петиции, опубликованной в соцсети «ВКонтакте». На момент публикации обращение поддержали 68 человек.



Корреспонденту агентства не удалось связаться с организатором концерта и управляющим площадки, где запланировано выступление. Однако представитель площадки рассказал телеканалу «Мегаполис», что оснований для отмены концерта нет.



При этом администрация Сургута порекомендовала организатору концерта Кишлака воздержаться от проведения мероприятия в городе. Но окончательное решение примет сам организатор.



Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте общественники потребовали у городских властей запретить выступление рэпера Кишлака. Они считают, что исполнитель якобы призывает к употреблению запрещенных веществ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Молодежная тусовка Сургута опубликовала в соцсети петицию, в которой просит не отменять концерт рэпера Кишлака в городе. Фанаты считают, что исполнителю нужно разрешить выступить, несмотря на возмущения общественности. «Почему псевдоактивисты, не слушая творчество музыкальной группы „Кишлак“, хотят отменить его концерт? Если кому-то не нравится артист, то просто не приходите на это мероприятие. Максим Фисенко — солист группы. Его внешний вид — не показатель его внешнего вида. Дайте парню выступить, фанаты любят его и очень давно ждут», — говорится в петиции, опубликованной в соцсети «ВКонтакте». На момент публикации обращение поддержали 68 человек. Корреспонденту агентства не удалось связаться с организатором концерта и управляющим площадки, где запланировано выступление. Однако представитель площадки рассказал телеканалу «Мегаполис», что оснований для отмены концерта нет. При этом администрация Сургута порекомендовала организатору концерта Кишлака воздержаться от проведения мероприятия в городе. Но окончательное решение примет сам организатор. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте общественники потребовали у городских властей запретить выступление рэпера Кишлака. Они считают, что исполнитель якобы призывает к употреблению запрещенных веществ.