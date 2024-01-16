16 января 2024

Молодежь Сургута собирает подписи в поддержку концерта скандального рэпера

В Сургуте молодежь вступилась за рэпера Кишлака и просит не отменять его концерт
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт группы ГРИБЫ. Екатеринбург, концерт, фанаты, грибы, толпа
В Сургуте молодежь создала петицию против отмены концерта Кишлака в городе Фото:

Молодежная тусовка Сургута опубликовала в соцсети петицию, в которой просит не отменять концерт рэпера Кишлака в городе. Фанаты считают, что исполнителю нужно разрешить выступить, несмотря на возмущения общественности.

«Почему псевдоактивисты, не слушая творчество музыкальной группы „Кишлак“, хотят отменить его концерт? Если кому-то не нравится артист, то просто не приходите на это мероприятие. Максим Фисенко — солист группы. Его внешний вид — не показатель его внешнего вида. Дайте парню выступить, фанаты любят его и очень давно ждут», — говорится в петиции, опубликованной в соцсети «ВКонтакте». На момент публикации обращение поддержали 68 человек.

Корреспонденту агентства не удалось связаться с организатором концерта и управляющим площадки, где запланировано выступление. Однако представитель площадки рассказал телеканалу «Мегаполис», что оснований для отмены концерта нет.

При этом администрация Сургута порекомендовала организатору концерта Кишлака воздержаться от проведения мероприятия в городе. Но окончательное решение примет сам организатор.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте общественники потребовали у городских властей запретить выступление рэпера Кишлака. Они считают, что исполнитель якобы призывает к употреблению запрещенных веществ.

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Молодежная тусовка Сургута опубликовала в соцсети петицию, в которой просит не отменять концерт рэпера Кишлака в городе. Фанаты считают, что исполнителю нужно разрешить выступить, несмотря на возмущения общественности. «Почему псевдоактивисты, не слушая творчество музыкальной группы „Кишлак“, хотят отменить его концерт? Если кому-то не нравится артист, то просто не приходите на это мероприятие. Максим Фисенко — солист группы. Его внешний вид — не показатель его внешнего вида. Дайте парню выступить, фанаты любят его и очень давно ждут», — говорится в петиции, опубликованной в соцсети «ВКонтакте». На момент публикации обращение поддержали 68 человек. Корреспонденту агентства не удалось связаться с организатором концерта и управляющим площадки, где запланировано выступление. Однако представитель площадки рассказал телеканалу «Мегаполис», что оснований для отмены концерта нет. При этом администрация Сургута порекомендовала организатору концерта Кишлака воздержаться от проведения мероприятия в городе. Но окончательное решение примет сам организатор. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте общественники потребовали у городских властей запретить выступление рэпера Кишлака. Они считают, что исполнитель якобы призывает к употреблению запрещенных веществ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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