17 января 2024

В Губахе простятся с сержантом, погибшим в зоне СВО

В зоне спецоперации погиб житель Губахи Эдуард Багаутдинов
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, букет, цветы, мемориал
Церемония прощания пройдет в ДК «Энергетик» Фото:

Администрация Губахи Пермского края сообщила о гибели сержанта Эдуарда Багаутдинова. Город простится с военным 19 января.

«Из военкомата пришло извещение о гибели нашего земляка — сержанта Багаутдинова Эдуарда Вадимовича. Церемония прощания состоится в пятницу, 19 января, во дворце культуры „Энергетик“», — сообщается на официальной странице мэрии Губахи.

Администрация выражает соболезнования семье погибшего. Местные жители под сообщением также оставляют слова поддержки родным и близким военного.

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Администрация Губахи Пермского края сообщила о гибели сержанта Эдуарда Багаутдинова. Город простится с военным 19 января. «Из военкомата пришло извещение о гибели нашего земляка — сержанта Багаутдинова Эдуарда Вадимовича. Церемония прощания состоится в пятницу, 19 января, во дворце культуры „Энергетик“», — сообщается на официальной странице мэрии Губахи. Администрация выражает соболезнования семье погибшего. Местные жители под сообщением также оставляют слова поддержки родным и близким военного.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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