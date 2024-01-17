В Губахе простятся с сержантом, погибшим в зоне СВО

Церемония прощания пройдет в ДК «Энергетик»
Администрация Губахи Пермского края сообщила о гибели сержанта Эдуарда Багаутдинова. Город простится с военным 19 января.
«Из военкомата пришло извещение о гибели нашего земляка — сержанта Багаутдинова Эдуарда Вадимовича. Церемония прощания состоится в пятницу, 19 января, во дворце культуры „Энергетик“», — сообщается на официальной странице мэрии Губахи.
Администрация выражает соболезнования семье погибшего. Местные жители под сообщением также оставляют слова поддержки родным и близким военного.
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