18 января 2024

Расширение Арктической зоны в ХМАО позволит привлечь 3,5 млрд рублей

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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, документ, кворум, правительство, дума, бюджет, заседание, заксобрание, круглый стол, рассмотрение, голосование
В правительстве РФ одобрен законопроект о включении двух районов ХМАО в Арктическую зону Фото:

Включение Белоярского и Березовского района (ХМАО) в Арктическую зону России поможет привлечь 3,5 миллиарда рублей частных инвестиций. Об этом заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

«По результатам решения о расширении границ Арктической зоны на территории Белоярского и Березовского района Ханты-Мансийского округа — Югры будут созданы дополнительные рабочие места, привлечены более 3,5 миллиарда рублей частных инвестиций», — слова Трутнева передало ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата полпреда. Полпред уточнил, что поступления в консолидированный бюджет налогов и сборов с 2024 по 2033 годы составят почти четыре миллиарда рублей.

На заседании кабмина 18 января премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство подготовило законопроект о расширении границ Арктической зоны России за счет двух районов ХМАО. Этот процесс может занять около месяца. Вице-губернатор ХМАО Сергей Афанасьев и глава Белоярского района Сергей Маненков сообщили, что включение районов обеспечит налоговые преференции для бизнеса, а жители муниципалитетов смогут рассчитывать на льготную ипотеку.

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Включение Белоярского и Березовского района (ХМАО) в Арктическую зону России поможет привлечь 3,5 миллиарда рублей частных инвестиций. Об этом заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. «По результатам решения о расширении границ Арктической зоны на территории Белоярского и Березовского района Ханты-Мансийского округа — Югры будут созданы дополнительные рабочие места, привлечены более 3,5 миллиарда рублей частных инвестиций», — слова Трутнева передало ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата полпреда. Полпред уточнил, что поступления в консолидированный бюджет налогов и сборов с 2024 по 2033 годы составят почти четыре миллиарда рублей. На заседании кабмина 18 января премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство подготовило законопроект о расширении границ Арктической зоны России за счет двух районов ХМАО. Этот процесс может занять около месяца. Вице-губернатор ХМАО Сергей Афанасьев и глава Белоярского района Сергей Маненков сообщили, что включение районов обеспечит налоговые преференции для бизнеса, а жители муниципалитетов смогут рассчитывать на льготную ипотеку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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