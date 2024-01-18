Расширение Арктической зоны в ХМАО позволит привлечь 3,5 млрд рублей

19 января 2024 в 05:04 Размер текста - 17 +

В правительстве РФ одобрен законопроект о включении двух районов ХМАО в Арктическую зону Фото: Сергей Русанов © URA.RU Включение Белоярского и Березовского района (ХМАО) в Арктическую зону России поможет привлечь 3,5 миллиарда рублей частных инвестиций. Об этом заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. «По результатам решения о расширении границ Арктической зоны на территории Белоярского и Березовского района Ханты-Мансийского округа — Югры будут созданы дополнительные рабочие места, привлечены более 3,5 миллиарда рублей частных инвестиций», — слова Трутнева передало ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата полпреда. Полпред уточнил, что поступления в консолидированный бюджет налогов и сборов с 2024 по 2033 годы составят почти четыре миллиарда рублей. На заседании кабмина 18 января премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство подготовило законопроект о расширении границ Арктической зоны России за счет двух районов ХМАО. Этот процесс может занять около месяца. Вице-губернатор ХМАО Сергей Афанасьев и глава Белоярского района Сергей Маненков сообщили, что включение районов обеспечит налоговые преференции для бизнеса, а жители муниципалитетов смогут рассчитывать на льготную ипотеку.

Включение Белоярского и Березовского района (ХМАО) в Арктическую зону России поможет привлечь 3,5 миллиарда рублей частных инвестиций. Об этом заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. «По результатам решения о расширении границ Арктической зоны на территории Белоярского и Березовского района Ханты-Мансийского округа — Югры будут созданы дополнительные рабочие места, привлечены более 3,5 миллиарда рублей частных инвестиций», — слова Трутнева передало ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата полпреда. Полпред уточнил, что поступления в консолидированный бюджет налогов и сборов с 2024 по 2033 годы составят почти четыре миллиарда рублей. На заседании кабмина 18 января премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство подготовило законопроект о расширении границ Арктической зоны России за счет двух районов ХМАО. Этот процесс может занять около месяца. Вице-губернатор ХМАО Сергей Афанасьев и глава Белоярского района Сергей Маненков сообщили, что включение районов обеспечит налоговые преференции для бизнеса, а жители муниципалитетов смогут рассчитывать на льготную ипотеку.