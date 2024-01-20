У Валерия Меладзе скончался отец: что известно о семье артиста

Меладзе отменил концерты из-за смерти отца

20 января 2024 в 21:14 Размер текста - 17 +

Скончался отец Валерия Меладзе Фото: Анна Майорова © URA.RU Российский певец Валерий Меладзе объявил о смерти отца Шоты Меладзе. Он скончался на 91-м году жизни. В связи с трагедией артист был вынужден перенести запланированные концерты. URA.RU рассказывает о том, что известно о семье Меладзе. Семья Меладзе Валерий и его брат Константин родились в Грузии, в семье инженеров. Оба получили образование в Николаевском кораблестроительном институте, прежде чем избрать музыкальную карьеру. Отец артистов, Шота Константинович, потерял своего отца в детстве и был вынужден рано начать работать, образование получил уже в зрелом возрасте. Мать музыкантов, Нелли Акакиевна, имеет грузинские, русские и польские корни. Братья Меладзе поддерживали тесную связь со своими родителями. После начала специальной военной операции они решили покинуть Россию: Константин переехал в Италию, Валерий — в Испанию. После их переезда за границу отношения в семье претерпели изменения. СМИ отмечали, что забота о пожилых родителях ослабла, что вызывало беспокойство у публики. Здоровье Шота Меладзе Шота Меладзе ранее уже сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем. В 2008 году у него случился приступ на улице, ему была оказана необходимая помощь. В 2018 году Шота Меладзе попал в больницу с сердечным приступом, тогда его состояние оценивалось как тяжелое. Здоровье еще сильнее ухудшилось после перенесенного коронавируса, о чем сообщала телеведущая Ксения Собчак. Реакция семьи Валерий Меладзе, в отличие от своего брата Константина, вернулся в Россию после ухудшения состояния отца, чтобы быть рядом с ним в трудные для семьи дни. 20 января Валерий сообщил о смерти отца. Шоте Меладзе было 90 лет. Валерий также заявил, что вынужден перенести концерты в Алма-Ате. О реакции матери Валерия и Константина на смерть супруга нет информации. Детали и дата прощания с Шотой Меладзе пока неизвестны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский певец Валерий Меладзе объявил о смерти отца Шоты Меладзе. Он скончался на 91-м году жизни. В связи с трагедией артист был вынужден перенести запланированные концерты. URA.RU рассказывает о том, что известно о семье Меладзе. Валерий и его брат Константин родились в Грузии, в семье инженеров. Оба получили образование в Николаевском кораблестроительном институте, прежде чем избрать музыкальную карьеру. Отец артистов, Шота Константинович, потерял своего отца в детстве и был вынужден рано начать работать, образование получил уже в зрелом возрасте. Мать музыкантов, Нелли Акакиевна, имеет грузинские, русские и польские корни. Братья Меладзе поддерживали тесную связь со своими родителями. После начала специальной военной операции они решили покинуть Россию: Константин переехал в Италию, Валерий — в Испанию. После их переезда за границу отношения в семье претерпели изменения. СМИ отмечали, что забота о пожилых родителях ослабла, что вызывало беспокойство у публики. Шота Меладзе ранее уже сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем. В 2008 году у него случился приступ на улице, ему была оказана необходимая помощь. В 2018 году Шота Меладзе попал в больницу с сердечным приступом, тогда его состояние оценивалось как тяжелое. Здоровье еще сильнее ухудшилось после перенесенного коронавируса, о чем сообщала телеведущая Ксения Собчак. Валерий Меладзе, в отличие от своего брата Константина, вернулся в Россию после ухудшения состояния отца, чтобы быть рядом с ним в трудные для семьи дни. 20 января Валерий сообщил о смерти отца. Шоте Меладзе было 90 лет. Валерий также заявил, что вынужден перенести концерты в Алма-Ате. О реакции матери Валерия и Константина на смерть супруга нет информации. Детали и дата прощания с Шотой Меладзе пока неизвестны.