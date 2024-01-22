В Челябинске временно отменили трамвайный маршрут

Изменения в маршрутах связаны с ремонтом путей
В Челябинске временно перестанут ходить трамваи по маршруту №9. Об этом сообщили 22 января в мэрии областного центра.
«Трамвай маршрута №9 временно отменен. На время ремонта пути участка от остановки „Оздоровительный центр“ до остановки „Коксохим“ с 22 января организовали челночное движение трамвайных вагонов 19К ул. Монтажников — Оздоровительный центр», — пояснили в пресс-службе администрации Челябинска.
Там также сообщили об изменении в движении вагонов еще одного маршрута. Теперь трамвай №19 «Улица Чичерина — ЭСПЦ-6» будет возить пассажиров по направлению «Улица Чичерина — Копровый цех».
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