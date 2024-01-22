В Челябинске временно отменили трамвайный маршрут

Трамвай №9 перестанет возить челябинцев из-за ремонта путей
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Алексей Текслер посетил ООО «ЧелябГЭТ». Челябинск, общественный транспорт, трамвайное депо, электротранспорт, городской электротранспорт, новый трамвай
Изменения в маршрутах связаны с ремонтом путей Фото:

В Челябинске временно перестанут ходить трамваи по маршруту №9. Об этом сообщили 22 января в мэрии областного центра.

«Трамвай маршрута №9 временно отменен. На время ремонта пути участка от остановки „Оздоровительный центр“ до остановки „Коксохим“ с 22 января организовали челночное движение трамвайных вагонов 19К ул. Монтажников — Оздоровительный центр», — пояснили в пресс-службе администрации Челябинска.

Там также сообщили об изменении в движении вагонов еще одного маршрута. Теперь трамвай №19 «Улица Чичерина — ЭСПЦ-6» будет возить пассажиров по направлению «Улица Чичерина — Копровый цех».

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В Челябинске временно перестанут ходить трамваи по маршруту №9. Об этом сообщили 22 января в мэрии областного центра. «Трамвай маршрута №9 временно отменен. На время ремонта пути участка от остановки „Оздоровительный центр“ до остановки „Коксохим“ с 22 января организовали челночное движение трамвайных вагонов 19К ул. Монтажников — Оздоровительный центр», — пояснили в пресс-службе администрации Челябинска. Там также сообщили об изменении в движении вагонов еще одного маршрута. Теперь трамвай №19 «Улица Чичерина — ЭСПЦ-6» будет возить пассажиров по направлению «Улица Чичерина — Копровый цех».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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