В Челябинской области пожарные эвакуировали 11 человек из горящего дома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар произошел в доме по улице 40 лет Победы (архивное фото)
Пожар произошел в доме по улице 40 лет Победы (архивное фото) Фото:

В Златоусте Челябинской области пожарные спасли 11 человек, в том числе трех детей, из горящего многоквартирного дома. Виновник ЧП, предположительно, погиб, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Прибывшие огнеборцы вывели из опасной зоны 11 человек, в том числе троих детей, и в кратчайший срок ликвидировали возгорание на площади 35 квадратных метров, не допустив его распространения. Один человек (предположительно, хозяин горящей квартиры) погиб», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Помощь врачей потребовалась четырем взрослым. Причину пожара в доме по улице 40 лет Победы установят специалисты отделения дознания.

Короткое замыкание кондиционера ранее стало наиболее вероятной причиной пожара в офисе на Шоссе Металлургов в Челябинске. В кабинете «коротнул» кондиционер, который находился в режиме ожидания включенным в электросеть, сообщили в МЧС. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Златоусте Челябинской области пожарные спасли 11 человек, в том числе трех детей, из горящего многоквартирного дома. Виновник ЧП, предположительно, погиб, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Прибывшие огнеборцы вывели из опасной зоны 11 человек, в том числе троих детей, и в кратчайший срок ликвидировали возгорание на площади 35 квадратных метров, не допустив его распространения. Один человек (предположительно, хозяин горящей квартиры) погиб», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Помощь врачей потребовалась четырем взрослым. Причину пожара в доме по улице 40 лет Победы установят специалисты отделения дознания. Короткое замыкание кондиционера ранее стало наиболее вероятной причиной пожара в офисе на Шоссе Металлургов в Челябинске. В кабинете «коротнул» кондиционер, который находился в режиме ожидания включенным в электросеть, сообщили в МЧС. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...