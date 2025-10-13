В Челябинской области пожарные эвакуировали 11 человек из горящего дома

В Златоусте Челябинской области пожарные спасли 11 человек, в том числе трех детей, из горящего многоквартирного дома. Виновник ЧП, предположительно, погиб, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«Прибывшие огнеборцы вывели из опасной зоны 11 человек, в том числе троих детей, и в кратчайший срок ликвидировали возгорание на площади 35 квадратных метров, не допустив его распространения. Один человек (предположительно, хозяин горящей квартиры) погиб», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Помощь врачей потребовалась четырем взрослым. Причину пожара в доме по улице 40 лет Победы установят специалисты отделения дознания.
Короткое замыкание кондиционера ранее стало наиболее вероятной причиной пожара в офисе на Шоссе Металлургов в Челябинске. В кабинете «коротнул» кондиционер, который находился в режиме ожидания включенным в электросеть, сообщили в МЧС.
