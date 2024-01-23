В Екатеринбурге упавшая глыба снега едва не убила женщину. Видео

23 января 2024 в 22:26 Размер текста - 17 +

От схода снега с крыши пострадали стоящие рядом машины (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Екатеринбурге с крыши многоэтажки в Академическом районе упали глыбы снега, которые едва не убили женщину. Кроме того, от удара пострадали стоящие рядом машины. Об этом сообщают в соцсетях. «Чуть не пришибло снегом с крыши женщину. Также пострадали соседние авто. Помимо того, что дороги абсолютно не чистятся, так еще и крыши. Так ненароком кого-то убьет», — рассказала подписчица telegram-канала «Инцидент Екатеринбург».

В Екатеринбурге с крыши многоэтажки в Академическом районе упали глыбы снега, которые едва не убили женщину. Кроме того, от удара пострадали стоящие рядом машины. Об этом сообщают в соцсетях. «Чуть не пришибло снегом с крыши женщину. Также пострадали соседние авто. Помимо того, что дороги абсолютно не чистятся, так еще и крыши. Так ненароком кого-то убьет», — рассказала подписчица telegram-канала «Инцидент Екатеринбург».