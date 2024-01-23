В Екатеринбурге упавшая глыба снега едва не убила женщину. Видео

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Снег на крышах
От схода снега с крыши пострадали стоящие рядом машины (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге с крыши многоэтажки в Академическом районе упали глыбы снега, которые едва не убили женщину. Кроме того, от удара пострадали стоящие рядом машины. Об этом сообщают в соцсетях.

«Чуть не пришибло снегом с крыши женщину. Также пострадали соседние авто. Помимо того, что дороги абсолютно не чистятся, так еще и крыши. Так ненароком кого-то убьет», — рассказала подписчица telegram-канала «Инцидент Екатеринбург».

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В Екатеринбурге с крыши многоэтажки в Академическом районе упали глыбы снега, которые едва не убили женщину. Кроме того, от удара пострадали стоящие рядом машины. Об этом сообщают в соцсетях. «Чуть не пришибло снегом с крыши женщину. Также пострадали соседние авто. Помимо того, что дороги абсолютно не чистятся, так еще и крыши. Так ненароком кого-то убьет», — рассказала подписчица telegram-канала «Инцидент Екатеринбург».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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