От схода снега с крыши пострадали стоящие рядом машины (архивное фото)
В Екатеринбурге с крыши многоэтажки в Академическом районе упали глыбы снега, которые едва не убили женщину. Кроме того, от удара пострадали стоящие рядом машины. Об этом сообщают в соцсетях.
«Чуть не пришибло снегом с крыши женщину. Также пострадали соседние авто. Помимо того, что дороги абсолютно не чистятся, так еще и крыши. Так ненароком кого-то убьет», — рассказала подписчица telegram-канала «Инцидент Екатеринбург».
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