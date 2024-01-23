Суд оштрафовал «Медиазону»* за отсутствие маркировки иноагента в запросе

24 января 2024 в 03:44 Размер текста - 17 +

Минюст РФ в 2021 году включил организацию в реестр иноагентов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Басманный районный суд Москвы оштрафовал ООО «ЗП» — юридическое лицо издания «Медиазона» (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом) за отсутствие маркировки иноагента, в отправленном запросе в пресс-службу Судебного департамента при Верховном суде РФ. Данное постановление появилось на портале столичных судов общей юрисдикции. «В нем указано, что ООО „ЗП“ допустило создание материалов без указания на то, что они были произведены иностранным агентом в письме от 19 июля 2023 года. Суд признал организацию по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента)», — указано на портале. Максимальное наказание по этой статье для юридических лиц — 500 тысяч рублей. В документе указано, что административное правонарушение было совершено умышленно. Издание осознавало противоправный характер своего действия, однако отнеслось к нему безразлично. Минюст РФ в 2021 году включил «Медиазону» в реестр СМИ-иноагентов. После этого Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания. Затем Петра Верзилова (признан Минюстом РФ иноагентом) объявили в международный розыск. Он является основателем компании. Суд Москвы заочно приговорил его к восьми с половиной годам колонии. Журналист обвиняется в распространении ложных сведений о российской армии. *Издание «Медиазона» признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом Петр Верзилов внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Басманный районный суд Москвы оштрафовал ООО «ЗП» — юридическое лицо издания «Медиазона» (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом) за отсутствие маркировки иноагента, в отправленном запросе в пресс-службу Судебного департамента при Верховном суде РФ. Данное постановление появилось на портале столичных судов общей юрисдикции. «В нем указано, что ООО „ЗП“ допустило создание материалов без указания на то, что они были произведены иностранным агентом в письме от 19 июля 2023 года. Суд признал организацию по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента)», — указано на портале. Максимальное наказание по этой статье для юридических лиц — 500 тысяч рублей. В документе указано, что административное правонарушение было совершено умышленно. Издание осознавало противоправный характер своего действия, однако отнеслось к нему безразлично. Минюст РФ в 2021 году включил «Медиазону» в реестр СМИ-иноагентов. После этого Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания. Затем Петра Верзилова (признан Минюстом РФ иноагентом) объявили в международный розыск. Он является основателем компании. Суд Москвы заочно приговорил его к восьми с половиной годам колонии. Журналист обвиняется в распространении ложных сведений о российской армии. *Издание «Медиазона» признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом Петр Верзилов внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов