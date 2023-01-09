Основатель «Медиазоны»* объявлен в международный розыск

Петра Верзилова (признан Минюстом РФ иноагентом) объявили в международный розыск, сообщается в российских СМИ
новость из сюжетаИноагенты РФ
Петр Верзилов (признан Минюстом РФ иноагентом) объявлен в международный розыск. Он является основателем «Медиазоны» (признано Минюстом РФ иноагентом). Об этом сообщается в российских СМИ.
«Основатель „Медиазоны“ Петр Верзилов объявлен в международный розыск», — сообщает агентство ТАСС. Агентство ссылается на своего корреспондента, который находится в зале Басманного суда.
*Издание «Медиазона» признано в России иноагентом
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.