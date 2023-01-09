Основатель «Медиазоны»* объявлен в международный розыск

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Приговор Нафису Фаттахову. Магнитогорск, приговор, фемида, правосудие, суд
Петра Верзилова (признан Минюстом РФ иноагентом) объявили в международный розыск, сообщается в российских СМИ Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Петр Верзилов (признан Минюстом РФ иноагентом) объявлен в международный розыск. Он является основателем «Медиазоны» (признано Минюстом РФ иноагентом). Об этом сообщается в российских СМИ.

«Основатель „Медиазоны“ Петр Верзилов объявлен в международный розыск», — сообщает агентство ТАСС. Агентство ссылается на своего корреспондента, который находится в зале Басманного суда.

*Издание «Медиазона» признано в России иноагентом

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Петр Верзилов (признан Минюстом РФ иноагентом) объявлен в международный розыск. Он является основателем «Медиазоны» (признано Минюстом РФ иноагентом). Об этом сообщается в российских СМИ. «Основатель „Медиазоны“ Петр Верзилов объявлен в международный розыск», — сообщает агентство ТАСС. Агентство ссылается на своего корреспондента, который находится в зале Басманного суда. *Издание «Медиазона» признано в России иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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