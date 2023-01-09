Основатель «Медиазоны»* объявлен в международный розыск 09 января 2023 в 16:16 Размер текста - 17 + Петра Верзилова (признан Минюстом РФ иноагентом) объявили в международный розыск, сообщается в российских СМИ Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Петр Верзилов (признан Минюстом РФ иноагентом) объявлен в международный розыск. Он является основателем «Медиазоны» (признано Минюстом РФ иноагентом). Об этом сообщается в российских СМИ. «Основатель „Медиазоны“ Петр Верзилов объявлен в международный розыск», — сообщает агентство ТАСС. Агентство ссылается на своего корреспондента, который находится в зале Басманного суда. *Издание «Медиазона» признано в России иноагентом Петр Верзилов (признан Минюстом РФ иноагентом) объявлен в международный розыск. Он является основателем «Медиазоны» (признано Минюстом РФ иноагентом). Об этом сообщается в российских СМИ. «Основатель „Медиазоны“ Петр Верзилов объявлен в международный розыск», — сообщает агентство ТАСС. Агентство ссылается на своего корреспондента, который находится в зале Басманного суда. *Издание «Медиазона» признано в России иноагентом {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям