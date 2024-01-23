Полиция проводит проверку из-за конфликта студентов колледжа в Сургуте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Студенты сургутского нефтяного колледжа преследовали и угрожали расправой подростку. Об этом заявили представители общественной организации «Русская Община» в telegram-канале.

«В „Русскую Общину“ обратился житель Сургута: в колледже его сын в ответ на оскорбления со стороны приезжих сверстников подрался с одним из обидчиков. После конфликта собралась целая толпа молодых смельчаков, которые стали давить на парня своим количеством, оскорбляли его и угрожали расправой, если он не извинится», — сообщила «Русская Община».

В администрации колледжа представителям общественной организации сказали, что ничего не знали об инциденте. «Русская Община» взяла подростка под свою защиту: встретила его после занятий, определила в секцию по обучению приемам самозащиты.

В пресс-службе УМВД Сургута корреспонденту URA.RU сообщили, что заявлений в полицию от студента и его родителей не поступало. «Полиция проводит проверку по полученной информации», — сказали в пресс-службе. В колледже комментарий получить не удалось.

Ранее URA.RU писало, что активисты «Русской общины» из ХМАО заставили извиняться 14-летнего подростка, который выступал против отмены концерта рэпера Кишлака в Сургуте. Общественники посчитали, что школьник оскорбил их в социальных сетях и позвонили ему по телефону.

Автор видео: telegram-канал «Русская община ZOV»