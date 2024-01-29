29 января 2024

Замгенпрокурора РФ Зайцев устроил разнос властям ХМАО из-за пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, зайцев сергей, габриелян карен
Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев раскритиковал власти ХМАО за борьбу с пожарами (архивное фото) Фото:

Заместитель Генерального прокурора России Игоря Краснова Сергей Зайцев раскритиковал действия властей ХМАО по борьбе с природными ЧС. В 2023 году Югра почти вдвое превысила допустимый максимум — это почти четверть от всех пожаров по всему УрФО, и в первые сутки потушить удалось чуть больше половины, передает журналист URA.RU с заседания коллегии прокуратуры в Ханты-Мансийске.

«В начале июля произошли крупные возгорания. Нескоординированные действия лесопожарных формирований в ряде случаев привели к многократному увеличению площадей пожаров. Это значит, недооценили, не приступили вовремя к тушению. Анализ должен быть сейчас, и коррекция своих действий», — высказался замгенпрокурора.

По словам Зайцева, во время летних пожаров пострадали леса в Ханты-Мансийском, Белоярском, Сургутском районе и заповедник «Малая Сосьва». В Казымском и Березовском лесничествах площадь возгорания за несколько дней выросла в десятки раз.

Ранее URA.RU писало, что политэлиты ХМАО с тревогой ждут визита Зайцева. Его приезд на прокурорскую коллегию в 2023 году повлек за собой расследования громких коррупционных дел и скандальные отставки чиновников.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель Генерального прокурора России Игоря Краснова Сергей Зайцев раскритиковал действия властей ХМАО по борьбе с природными ЧС. В 2023 году Югра почти вдвое превысила допустимый максимум — это почти четверть от всех пожаров по всему УрФО, и в первые сутки потушить удалось чуть больше половины, передает журналист URA.RU с заседания коллегии прокуратуры в Ханты-Мансийске. «В начале июля произошли крупные возгорания. Нескоординированные действия лесопожарных формирований в ряде случаев привели к многократному увеличению площадей пожаров. Это значит, недооценили, не приступили вовремя к тушению. Анализ должен быть сейчас, и коррекция своих действий», — высказался замгенпрокурора. По словам Зайцева, во время летних пожаров пострадали леса в Ханты-Мансийском, Белоярском, Сургутском районе и заповедник «Малая Сосьва». В Казымском и Березовском лесничествах площадь возгорания за несколько дней выросла в десятки раз. Ранее URA.RU писало, что политэлиты ХМАО с тревогой ждут визита Зайцева. Его приезд на прокурорскую коллегию в 2023 году повлек за собой расследования громких коррупционных дел и скандальные отставки чиновников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...