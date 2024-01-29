Замгенпрокурора РФ Зайцев устроил разнос властям ХМАО из-за пожаров

30 января 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев раскритиковал власти ХМАО за борьбу с пожарами (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместитель Генерального прокурора России Игоря Краснова Сергей Зайцев раскритиковал действия властей ХМАО по борьбе с природными ЧС. В 2023 году Югра почти вдвое превысила допустимый максимум — это почти четверть от всех пожаров по всему УрФО, и в первые сутки потушить удалось чуть больше половины, передает журналист URA.RU с заседания коллегии прокуратуры в Ханты-Мансийске. «В начале июля произошли крупные возгорания. Нескоординированные действия лесопожарных формирований в ряде случаев привели к многократному увеличению площадей пожаров. Это значит, недооценили, не приступили вовремя к тушению. Анализ должен быть сейчас, и коррекция своих действий», — высказался замгенпрокурора. По словам Зайцева, во время летних пожаров пострадали леса в Ханты-Мансийском, Белоярском, Сургутском районе и заповедник «Малая Сосьва». В Казымском и Березовском лесничествах площадь возгорания за несколько дней выросла в десятки раз. Ранее URA.RU писало, что политэлиты ХМАО с тревогой ждут визита Зайцева. Его приезд на прокурорскую коллегию в 2023 году повлек за собой расследования громких коррупционных дел и скандальные отставки чиновников.

Заместитель Генерального прокурора России Игоря Краснова Сергей Зайцев раскритиковал действия властей ХМАО по борьбе с природными ЧС. В 2023 году Югра почти вдвое превысила допустимый максимум — это почти четверть от всех пожаров по всему УрФО, и в первые сутки потушить удалось чуть больше половины, передает журналист URA.RU с заседания коллегии прокуратуры в Ханты-Мансийске. «В начале июля произошли крупные возгорания. Нескоординированные действия лесопожарных формирований в ряде случаев привели к многократному увеличению площадей пожаров. Это значит, недооценили, не приступили вовремя к тушению. Анализ должен быть сейчас, и коррекция своих действий», — высказался замгенпрокурора. По словам Зайцева, во время летних пожаров пострадали леса в Ханты-Мансийском, Белоярском, Сургутском районе и заповедник «Малая Сосьва». В Казымском и Березовском лесничествах площадь возгорания за несколько дней выросла в десятки раз. Ранее URA.RU писало, что политэлиты ХМАО с тревогой ждут визита Зайцева. Его приезд на прокурорскую коллегию в 2023 году повлек за собой расследования громких коррупционных дел и скандальные отставки чиновников.