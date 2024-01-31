Свердловчане назвали основные причины увольнения с работы

Более 50% свердловчан увольняются с работы из-за низкой зарплаты, следом идет причина — отсутствие карьерного роста. Такими данными с URA.RU делится исследовательский центр «Зарплата.ру».
«Среди основных причин, которые побудили респондентов заняться поисками новой работы: низкая зарплата — 54%, желание карьерного роста — 28%, сложности с руководством — 15%, переквалификация — 15%», — говорится в исследовании. Также поводом для написания заявления на увольнение являются закрытие организации, проблемы с выплатами зарплат и плохие отношения с рабочим коллективом.
При этом четверть уральцев в начале года уже начали поиск новой работы, а около 44% респондентов считают, что сейчас наиболее благоприятное время для этого. Среди самых доступных вакансий указываются рабочие профессии, сфера услуг, продажи, розничная торговля, строительство, промышленность. К списку с наиболее высоким порогом входа в профессию относят юриспруденцию, финансы, маркетинг и PR. «Наиболее устойчивыми и перспективными сферами, согласно результатам исследования, респонденты считают ИТ, промышленность, финансы и медицину», — заявили представители «Зарплаты.ру».
Ранее аналитики заявили, что одни из самых высоких заработных плат в Екатеринбурге за январь доступны токарю-расточнику, машинисту экскаватора, обрубщику и уборщику. Специалистам готовы платить до 160 тысяч рублей.
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