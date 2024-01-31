31 января 2024

Свердловчане назвали основные причины увольнения с работы

Чаще всего свердловчане увольняются из-за низких зарплат
© Служба новостей «URA.RU»
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Многие работники уверены, что начало года — отличный вариант для увольнения Фото:

Более 50% свердловчан увольняются с работы из-за низкой зарплаты, следом идет причина — отсутствие карьерного роста. Такими данными с URA.RU делится исследовательский центр «Зарплата.ру».

«Среди основных причин, которые побудили респондентов заняться поисками новой работы: низкая зарплата — 54%, желание карьерного роста — 28%, сложности с руководством — 15%, переквалификация — 15%», — говорится в исследовании. Также поводом для написания заявления на увольнение являются закрытие организации, проблемы с выплатами зарплат и плохие отношения с рабочим коллективом.

При этом четверть уральцев в начале года уже начали поиск новой работы, а около 44% респондентов считают, что сейчас наиболее благоприятное время для этого. Среди самых доступных вакансий указываются рабочие профессии, сфера услуг, продажи, розничная торговля, строительство, промышленность. К списку с наиболее высоким порогом входа в профессию относят юриспруденцию, финансы, маркетинг и PR. «Наиболее устойчивыми и перспективными сферами, согласно результатам исследования, респонденты считают ИТ, промышленность, финансы и медицину», — заявили представители «Зарплаты.ру».

Ранее аналитики заявили, что одни из самых высоких заработных плат в Екатеринбурге за январь доступны токарю-расточнику, машинисту экскаватора, обрубщику и уборщику. Специалистам готовы платить до 160 тысяч рублей.

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Более 50% свердловчан увольняются с работы из-за низкой зарплаты, следом идет причина — отсутствие карьерного роста. Такими данными с URA.RU делится исследовательский центр «Зарплата.ру». «Среди основных причин, которые побудили респондентов заняться поисками новой работы: низкая зарплата — 54%, желание карьерного роста — 28%, сложности с руководством — 15%, переквалификация — 15%», — говорится в исследовании. Также поводом для написания заявления на увольнение являются закрытие организации, проблемы с выплатами зарплат и плохие отношения с рабочим коллективом. При этом четверть уральцев в начале года уже начали поиск новой работы, а около 44% респондентов считают, что сейчас наиболее благоприятное время для этого. Среди самых доступных вакансий указываются рабочие профессии, сфера услуг, продажи, розничная торговля, строительство, промышленность. К списку с наиболее высоким порогом входа в профессию относят юриспруденцию, финансы, маркетинг и PR. «Наиболее устойчивыми и перспективными сферами, согласно результатам исследования, респонденты считают ИТ, промышленность, финансы и медицину», — заявили представители «Зарплаты.ру». Ранее аналитики заявили, что одни из самых высоких заработных плат в Екатеринбурге за январь доступны токарю-расточнику, машинисту экскаватора, обрубщику и уборщику. Специалистам готовы платить до 160 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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