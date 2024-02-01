Как погиб военный, которого искали четыре дня в Екатеринбурге

Пропавший в Екатеринбурге военный утонул в Исети
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, река исеть, набережная реки исеть
Молодого человека вытащили из воды утром 1 февраля Фото:

Служивший в воинской части 20-летний Дмитрий Комененко, который пропал в ночь на 27 января после драки у бара в Екатеринбурге, упал в Исеть и не смог подняться на берег. Это и стало причиной смерти, сообщил источник в силовых структурах.

«По камерам его отследили, как он шел из бара. Парень упал в воду и пытался выбраться. Содрал кожу. Криминала нет», — заявил собеседник E1.RU.

В Следственном комитете по Свердловской области комментировать смерть молодого человека не стали. Тело парня нашли утром 1 февраля. Дмитрий исчез в ночь на 27 января: он подрался с незнакомцем и ушел из заведения без телефона, документов, ключей и куртки.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Служивший в воинской части 20-летний Дмитрий Комененко, который пропал в ночь на 27 января после драки у бара в Екатеринбурге, упал в Исеть и не смог подняться на берег. Это и стало причиной смерти, сообщил источник в силовых структурах. «По камерам его отследили, как он шел из бара. Парень упал в воду и пытался выбраться. Содрал кожу. Криминала нет», — заявил собеседник E1.RU. В Следственном комитете по Свердловской области комментировать смерть молодого человека не стали. Тело парня нашли утром 1 февраля. Дмитрий исчез в ночь на 27 января: он подрался с незнакомцем и ушел из заведения без телефона, документов, ключей и куртки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...