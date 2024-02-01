Как погиб военный, которого искали четыре дня в Екатеринбурге

Служивший в воинской части 20-летний Дмитрий Комененко, который пропал в ночь на 27 января после драки у бара в Екатеринбурге, упал в Исеть и не смог подняться на берег. Это и стало причиной смерти, сообщил источник в силовых структурах.
«По камерам его отследили, как он шел из бара. Парень упал в воду и пытался выбраться. Содрал кожу. Криминала нет», — заявил собеседник E1.RU.
В Следственном комитете по Свердловской области комментировать смерть молодого человека не стали. Тело парня нашли утром 1 февраля. Дмитрий исчез в ночь на 27 января: он подрался с незнакомцем и ушел из заведения без телефона, документов, ключей и куртки.
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